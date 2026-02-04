Anuncia CSP inversión de 722 mmdp con la IP

Con el objetivo de ampliar la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos gubernamentales hechos al inicio del sexenio “y más”, ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que conjuntará aportaciones públicas y privadas, con el cual se destinarán 5.6 billones de pesos a sectores prioritarios por garantizar a la población, como lo es el abasto energético y servicios de salud, agua, educación y la conectividad aeroportuaria.

Para este año, el plan apunta una inversión de 722 mil millones de pesos por arriba de lo que ya se tenía presupuestado para dichos rubros, lo cual representa dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El Dato: A diferencia de una concesión, el nuevo modelo garantiza la propiedad y rectoría del Estado en proyectos estratégicos y el capital privado los acelera sin arriesgar al Estado.

La mandataria sostuvo que este esquema no operará de la misma manera en la que lo hacían las Asociaciones Público-Privadas utilizadas en gobiernos anteriores y a las cuales acusó de incurrir en prácticas abusivas del recurso público.

“Vamos a presentar recursos mixtos —¿qué quiere decir “mixtos”? Públicos y privados— en un esquema muy diferente a lo que eran las antiguas Asociaciones Público-Privadas —que eran muy abusivas del recurso público— para poder construir todo lo que nos comprometimos para el sexenio y más”, dijo en conferencia.

La inversión pública, expuso, impulsa en la inversión privada diferentes esquemas para que haya crecimiento que debe multiplicarse en bienestar: “La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere, se distribuya, es decir crecimiento con justicia social, desarrollo con justicia social”.

La mandataria e integrantes del Gabinete Económico, ayer. ı Foto: Especial

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comentó que la base de este plan son los 100 compromisos que la Presidenta planteó al inicio del sexenio, asegurando que el eje rector será la inversión pública, debido a que ofrecerá producir más allá de lo que se gasta.

La estrategia para el periodo 2026-2030 tiene como meta obtener una inversión por 5.6 billones de pesos, de los que 54 por ciento irán al sector de energía; 16, a trenes; 14 a carreteras; a puertos y salud, seis cada uno; y a agua, tres por ciento.

Los cuatro pilares para la inversión son la creación del Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que estará coordinado por la mandataria y decidirá qué proyectos se van a priorizar, además de valorar su avance económico y más.

El segundo es el de Nuevos vehículos de inversión, con esquemas especializados en infraestructura. El tercero es la actualización de la normatividad para dar pie a los primeros dos puntos centrales, para lo cual se enviará en los próximos días un paquete de reformas a la Cámara de Diputados para crear el consejo y dar pie a los vehículos de inversión.

El plan también contempla la creación de la Base de datos nacional para que se conozcan los detalles de esta planeación y las métricas e indicadores de cómo avanza este plan.

Amador aseguró que esto traerá prosperidad compartida, bienestar, empleos, desarrollo regional y soberanía para el territorio mexicano y la población.

Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), comentó que este plan no es nuevo, pero subrayó que ahora el modelo garantizará la propiedad y rectoría del Estado para los proyectos estratégicos, protegiendo las finanzas públicas, tras alcanzar una consolidación fiscal.

Como ejemplo de aplicación de un modelo mixto, dijo, se diseñó un vehículo que se utilizó para la compra de las 13 plantas de Iberdrola, la construcción del Aeropuerto de Tepic y la carretera Las Varas-Compostela.

Entre los beneficios que se percibirán con este plan está el contar con una ruta que lleve al crecimiento económico por medio de un desarrollo sostenible; garantizar finanzas públicas sanas mediante una planeación y análisis de largo plazo de las necesidades de infraestructura; promover el desarrollo regional en estados y municipios y acelerar las inversiones del Plan México.

La Presidenta puntualizó que a lo largo de este mes se presentarán las inversiones que se realizarán en México, en donde las primeras a detallar se vinculan con la producción petrolera y el procesamiento del gas, para después pasar con las inversiones carreteras y en puertos.

“Todo esto tiene que tener un proceso de planeación de largo plazo, que no es nada más la carretera de mañana, sino qué pensamos para el país de aquí al 2030, pero del 2030 en adelante. Ya el próximo presidente o presidenta —con “A”— que venga, pues va a tener un plan; ya si lo quiere seguir o no va a depender, pero va a tener un plan. Entonces, para eso estamos haciendo un Consejo de Planeación”, destacó.

Pilares de ejecución

El plan sexenal para el desarrollo contempla:

Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión: Coordinado por la Presidenta, prioriza proyectos, les da seguimiento y atención oportuna.

Nuevos vehículos de inversión: Esquemas especializados en infraestructura para sumar a la transparencia y eficiencia en costos.

Actualización de la normatividad: se armoniza el marco legal y se incorpora el modelo de contratos mixtos.

Base de datos nacional: para tener elementos que permitan la planeación de nuevos proyectos y brindar información a inversionistas como métricas e indicadores.

