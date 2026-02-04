Clausuran salón de belleza en el Senado tras polémica; ‘no es nada fuera de lo normal’, dice Laura Itzel Castillo

Personal de resguardo parlamentario colocan sellos de clausura al salón de belleza en el Senado.

Horas después de que se diera a conocer la existencia de un discreto salón de belleza al interior del Senado de la República, personal del recinto legislativo colocó de clausura en el espacio, pese a que la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que “no es nada fuera de lo normal”.

Más temprano, la revista Proceso reveló que la oficina, equipada con diversos artículos para servicios de estética y maquillaje, se encontraba en un espacio sin identificar en el piso dos del edificio Hemiciclo.

Ahí, la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra Mena, se encontraba aplicándose un tinte, y al ser cuestionada, reconoció que el salón de belleza lleva un año funcionando dentro del Senado.

El Senado de la República tiene un salón de belleza para algunos trabajadores, opera de am a pm y solamente cuando hay Sesión Plenaria.



Durante la sesión de este día, la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, se estaba colocando un tinte.



Ante la polémica, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, negó que se utilicen recursos públicos para la operación del salón de belleza y aseguró que legisladoras y legisladores cubren los servicios con su propio dinero. “No se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni nada de estas cuestiones” , sostuvo.

Añadió que se trata de “un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras”, y reiteró que “no es nada fuera de lo normal”. Incluso, dijo, existe un espacio similar en la Cámara de Diputados.

Castillo Juárez aclaró que la reapertura de la estética fue una decisión de “todas las senadoras”, luego de que el periódico Reforma reportó que, supuestamente, el espacio había sido habilitado para la senadora Andrea Chávez Treviño, de Morena, quien negó los señalamientos y pidió rectificar.

“Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron”, escribió en la red social X.

La peluquería y el salón de belleza en el recinto legislativo cerró en 2018, luego de que Ricardo Monreal Ávila asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), como parte de una política de austeridad.

