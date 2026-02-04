Envío de petróleo a Cuba es por contrato y ha pagado todo, asegura Pemex

Contratos se cancelarán a partir de marzo para procurar disponibilidad para México

Los envíos de petróleo que hace México a Cuba corresponden a contratos que han sido cubiertos en su totalidad por el gobierno de la isla, aseguró Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. Cuba ha pagado entonces absolutamente todo conforme al contrato. Son muy formales en sus pagos”, declaró en la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum este miércoles.

El funcionario comentó que los envíos actuales se hacen con base en un contrato firmado en 2023, cuando el envío fue equivalente a 367 millones de dólares, mientras que en el último periodo de 2025 fue de 496 millones de pesos.

No obstante, reconoció que en otro momento sí se llegó a enviar crudo por razones humanitarias con la población cubana.

El director advirtió que hacia marzo de este año se reducirán los contratos con los países a los que se envía el combustible, en acato a la instrucción presidencial de priorizar que haya disponibilidad para México.

“¿Se van a mantener los contratos de venta de petróleo a Cuba?”, se le preguntó.

-“Si tenemos disponibilidad, sí, pero como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar ya contratos a partir del próximo mes de marzo… La prioridad de la política energética es procesar internamente el crudo que necesitamos. Si se le reduce a los países europeos, a Estados Unidos, a los demás, se le reduce porque nuestra prioridad es muy muy clara. El petróleo es para los mexicanos y se refina en México”, enfatizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR