Expresidiario, legislador y petista

Y al que acaban de balconear en Jalisco es al diputado petista Leonardo Almaguer. Resulta que el legislador tiene un negro historial que lo acompaña: era integrante de una banda que robó al menos nueve camiones y, en uno de los atracos, incluso habría amenazado con un arma de fuego al conductor y a su acompañante. Por esos hechos estuvo preso por los delitos de robo y delincuencia organizada, según documentos oficiales dados a conocer por la prensa local. Almaguer Castañeda fue detenido en septiembre de 2004 y llevado al Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco. Tres años después promovió la suspensión condicional de su proceso. El caso es que aún con esos antecedentes consiguió registrarse como candidato y llegar al congreso estatal. Es sabido que la legislación electoral establece como requisito para ser candidato no contar con antecedentes penales, lo que ha generado críticas sobre su elegibilidad. Ahora sí que su pasado lo alcanzó, nos comentan.

