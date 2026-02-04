Hijo de un exlíder del Cártel de Sinaloa

Sentencian a ‘El Mini Lic’ a 5 años de prisión en EU por intento de distribución de fentanilo

Es señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en 2017

Dámaso López SERRANO, hijo de un exlíder del Cártel de Sinaloa, en foto de archivo.
Por:
La Razón Online

Un juez en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia sentenció a cinco años de prisión a Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, por intento de distribución de drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo.

“El Mini Lic” es hijo de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

