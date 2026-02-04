Sentencian a ‘El Mini Lic’ a 5 años de prisión en EU por intento de distribución de fentanilo

Un juez en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia sentenció a cinco años de prisión a Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, por intento de distribución de drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo.
“El Mini Lic” es hijo de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.
