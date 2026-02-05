Justifican servicio de belleza en Senado

“No es nada fuera de lo normal”

LUEGO DE QUE el Senado de la República se vio envuelto en polémica al darse a conocer la existencia de un salón de belleza al interior del recinto legislativo, la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que “no es nada fuera de lo normal”, pues senadoras y senadores cubren el costo de los servicios.

De acuerdo con reportes de prensa, durante un recorrido en el inmueble, fue localizado en el piso dos de la torre del Hemiciclo un espacio acondicionado como estética, con sillones, espejos, un carrito con maquillaje y una silla con lavabo para limpieza de cabello.

Diversos medios señalaron que el servicio se ofrece con discreción, en un horario de 7:00 a 14:00 horas, únicamente cuando hay sesión plenaria. Al momento del recorrido, la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, fue captada durante un servicio de tintura.

Al ser consultada por la prensa, la presidenta del Senado sostuvo que la existencia del servicio “no es nada fuera de lo normal”, ya que no se trata de un beneficio gratuito ni exclusivo para los legisladores.

Explicó que la persona que trabaja en el lugar, identificada como Jazmín, cobra por sus servicios: “Cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”.

La legisladora de Morena agregó que “Todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones” que son “muy temprano”.

Ante la polémica, la morenista Andrea Chávez negó ser la responsable de la implementación del servicio y aseguró que esas acusaciones son falsas, por lo que pidió a los medios rectificar la información que han publicado con esa versión.