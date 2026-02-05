Laura Itzel Castillo reivindica reformas constitucionales y defiende cambios al Poder Judicial

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reivindicó el papel del Poder Legislativo como un “auténtico Congreso Constituyente” al defender las más de 20 reformas constitucionales aprobadas durante la actual legislatura, en el marco de la conmemoración 109 del aniversario de la Constitución de 1917.

Desde el Teatro de la República de Querétaro, Castillo trazó una línea de continuidad entre las transformaciones históricas del país y las reformas impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esta conmemoración de 109 aniversario de nuestra Carta Magna nos invita a reconocer que las grandes transformaciones de México han quedado siempre plasmadas en nuestra Constitución”, afirmó la legisladora, quien comparó el proceso actual con los hitos constitucionales de 1824, 1857 y 1917.

La senadora destacó tres reformas principales: la de igualdad sustantiva y vida libre de violencia para las mujeres, el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y la reforma al Poder Judicial, que destacó como una medida para “asegurar un auténtico sistema de justicia cercano a la gente”.

Castillo enfatizó el carácter histórico del momento actual. “En este tiempo histórico en el que México es gobernado por primera vez por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la transformación es impulsada por la fuerza de las mujeres. Por eso nos enorgullece decir junto a ella que llegamos todas”, declaró.

La presidenta del Senado elogió la gestión de Sheinbaum frente a desafíos internacionales: “Un reconocimiento a su labor porque realmente ha puesto en alto el nombre de nuestra patria y de la soberanía nacional”, dijo en referencia a la “capacidad diplomática” de la mandataria ante “embates de carácter internacional”.

Asimismo, defendió el principio de progresividad constitucional como un mandato para ampliar derechos. “Seguiremos legislando con energía a favor de la soberanía nacional, la independencia económica y seguir construyendo la cuarta transformación”, concluyó.

