¿Quién es Carlos Gutiérrez, el mexicano nombrado director de los Legionarios de Cristo?

Este mes Carlos Gutiérrez fue nombrado como director General de los Legioarios de Cristo, por lo que la Congregación ahora comienza una nueva etapa luego del servicio de John Connor, quien ocupó el cargo desde 2020.

Luego de que se dieran las elecciones en Roma, Italia, a partir de este 4 de febrero el P. Carlos Gutiérrez López ocupará el cargo como director General de los Legionarios de Cristo durante el periodo 2026-2032.

De acuerdo con el comunicado, Carlos Gutiérrez “emitió la profesión de fe y el juramento de fidelidad, conforme a la práctica de la Iglesia”, por lo que el Capítulo General confía en la responsabilidad que tendrá para acompañar la vida y la misión de la Congregación.

Carlos Gutiérrez López, Director General de los Legioarios de Cristo ı Foto: Especial

¿Quién es Carlos Gutiérrez López?

El P. Carlos Gutiérrez López es un mexicano de 51 años de edad orginario de Hermosillo, Sonora, quien comenzó con su vida dentro de los Legionarios de Cristo desde 1999.

De acuerdo con la federación católica internacional, en 2009 Carlos Gutiérrez López recibió la ordenación sacerdotal, y se ha dedicado a servir en países de América y Europa.

Carlos Gutiérrez López ha tenido responsabilidades pastorales y de gobierno en países como Chile, Italia, Colombia, Venezuela y México, e inculo se desempeñó como Director Territorial del Norte de México desde agosto del 2022.

Además de su vida dentro de la religión, Carlos Gutiérrez López cuenta con estudios en Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Monterrey, así como un bachillerato en filosofía y teología que obtuvo en el Ateneo Pontificio Regina Apostorolum.

Carlos Gutiérrez López ı Foto: Especial

Carlos Gutiérrez López cuenta con una maestría en psicología que tomó en la Universidad de la Divina Misericordia (DMU por sus siglas en inglés), que es una institución católica de Washington D.C., Estados Unidos.

Asimismo, señalan que el ahora Director General de los Legionarios de Cristo se dedicó a tareas de formación y acompañamiento enfocados a los adolescentes, jóvenes y familias en general.

Al comienzo de su cargo como Director Territorial del Norte de México, Carlos Gutiérrez consideró que los centros educativos contaban con un potencial de evangelización, pues estos centros lograban trasformar a las familias y a la sociedad.

“La Congregación agradece su entrega generosa, su gobierno pastoral y el impulso a una cultura institucional orientada a la transparencia, al cuidado y al servicio de las personas y a la comunión en la Iglesia.” Se lee en el comunicado de Regnum Christi.

P. Carlos Gutiérrez López, Director General de los Legioarios de Cristo ı Foto: Especial

