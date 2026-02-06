Convoca PRD a crear frente común

De cara a las elecciones federales de 2027 y el clima de polarización que vive el país, el bloque nacional de partidos locales del PRD convocó a la construcción de un frente que aglutine a todas las fuerzas de izquierda y sociedad en general, con el fin de impulsar un movimiento democrático y confiable cercano a la gente.

Encabezado por los liderazgos perredistas de la CDMX, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos y Zacatecas, el grupo del sol azteca pugnó por superar los desacuerdos entre partidos y fortalecer los contrapesos democráticos en el país, así como reconstruir la credibilidad en las instituciones.

Señaló que nuestro país atraviesa una coyuntura compleja, persisten desigualdades estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos fundamentales.

6 liderazgos del PRD se sumaron al frente

En el marco del primer aniversario de la constitución del PRD-Oaxaca, el bloque de partidos locales arrancó desde esta entidad una serie de acciones que buscan articular esfuerzos territoriales y promover políticas que reduzcan las brechas sociales históricas.

En un posicionamiento, el perredismo local acusó que la inseguridad continúa afectando la vida cotidiana de comunidades, la polarización política debilita la posibilidad de acuerdos duraderos y amplios sectores sociales enfrentan incertidumbre económica, precariedad laboral y tensiones institucionales que erosionan la confianza pública.

Por ello, el bloque busca contribuir de manera decisiva a la vida pública nacional mediante la construcción de propuestas legislativas y de política pública con enfoque social, así como el impulso de agendas locales en materia de seguridad.

En la reunión estuvieron presentes, los dirigentes del PRD en Oaxaca, Tomás Basaldú; CDMX, Nora Arias; Guerrero, Evodio Velázquez; Morelos, Sergio Prado; Tlaxcala, Manuel Cambrón; Zacatecas, Néstor Santamaría, y Michoacán, Ángel Macías.

Se destacó la necesidad de formar nuevos liderazgos ciudadanos comprometidos con la ética pública.