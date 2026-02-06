Dan prisión preventiva al presidente municipal de Tequila por secuestro y extorsión

Un Juez de Control ordenó la prisión preventiva oficiosa para el presidente municipal de Tequila, Diego “N”, quien es acusado de los delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada.

En tanto, la defensa del funcionario detenido solicitó tiempo para que el juzgador determine si es o no vinculado a proceso. Además, 2 de sus colaboradores que fueron detenidos junto con él, también fueron vinculados a proceso por los mismos delitos.

De esta forma, se informó que el presidente municipal de Tequila permanecerá en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

TE RECOMENDAMOS: Relación bilateral Kenia López Rabadán defiende carácter parlamentario del diálogo con congresistas de EU

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, fue detenido ayer por presuntamente estar ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Esto se reveló en las investigaciones contra el presidente municipal de Tequila, Jalisco

El alcalde morenista tomó protesta el pasado el primero de octubre de 2024, tras derrotar en las elecciones al candidato del PAN y PRI, Guillermo Cordero García.

De acuerdo con las investigaciones, el edil encabezaría “un esquema de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en el estado”, además de haber indicios de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Diego Rivera Navarro fue acusado de extorsión por la empresa tequilera José Cuervo, quien se negó a pagar impuestos al Ayuntamiento de Tequila por 60 millones de pesos, ya que consideró excesivo el cobro de impuestos y otras multas.

Tras la negativa de pagar impuestos, las autoridades municipales clausuraron la fábrica de la empresa que se ubica en Tequila y fue tomada por policías municipales. El edil argumentó que esta acción respondió a supuesta falta de pago del impuesto predial y de licencias de construcción, urbanización y operatividad.

Días después de esta acción el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, fiscal estatal, confirmó que la empresa José Cuervo presentó ante la dependencia una denuncia contra el edil y algunos funcionarios por el delito de extorsión.

Además de ser acusado por este ilícito, el alcalde también es investigado por un concierto de la agrupación musical Los Alegres del Barranco realizado en Tequila, donde hicieron apología del delito al cantar corridos sobre el líder del CJNG, Nemesio Oseguera.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 4 de mayo cuando el grupo mencionado tocó piezas musicales en los cuales hicieron referencia a grupos delictivos en un lienzo charro del municipio de Tequila.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR