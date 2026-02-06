El pliego del SNTE

Nos hacen ver que, aunque ya es un poco tarde para escribirle a Santa, el Niño Dios o los Reyes Magos, los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) consideraron que, a ocasión del Día del Amor y la Amistad, no es descabellado pedir pruebas de cariño o generosidad. Así pues, su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, se apersonó ayer en la oficina del titular federal de Educación, Mario Delgado, para pedirle un aumento salarial, aunque sea del 13 por ciento, para el magisterio afiliado a esa organización. La cartita del SNTE a la SEP, se ha dicho, también incluye, ya entrados en gastos, una reforma a los regímenes pensionarios de la Ley del ISSSTE, la creación de un nuevo sistema para la carrera de maestras y maestros y una reducción de la carga administrativa del personal docente. ¿Se les hará? Con eso de que el magisterio se ha ido morenizando y amor con amor se paga, mejor pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Ante presiones de EU Kuri da total apoyo a Sheinbaum tras acoso a soberanía