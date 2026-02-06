En México, 71% de casos de sarampión de las Américas

México se ubicó como el principal foco de contagio de sarampión en todo el continente, al concentrar 71.7 por ciento (740) de los casos reportados en la región de las Américas (mil 31), de acuerdo con el reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al corte de la segunda semana epidemiológica de 2026.

En términos generales la región de América del Norte ha sido la más afectada, una situación que también es relevante porque los países de esta zona serán sede del próximo Mundial de la FIFA 2026, en el verano próximo. En el número de casos reportados, a México le siguen Estados Unidos, con 171, y Canadá, con 67.

El Dato: la OPS citó a autoridades de México a una reunión en abril próximo para revisar si mantiene su estatus libre de sarampión, tras darle una prórroga de dos meses.

Los datos disponibles apuntan a que el 78 por ciento de los casos confirmados no estaban vacunados, y en el 11 por ciento se desconoce su estatus de vacunación.

TE RECOMENDAMOS: Supervisan avances del proyecto IMSS va por modernizar UMF en Querétaro

A nivel regional en 2025, se notificaron 14 mil 891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones en 13 países. México reportó seis mil 428 confirmados y 24 fallecimientos, seguido por Canadá (cinco mil 436) y Estados Unidos dos mil 242.

En México, el virus está presente en prácticamente todo el territorio nacional, con actividad activa en 26 entidades federativas, según datos oficiales actualizados. Las cifras recientes reportan cerca de mil 902 casos confirmados en lo que va de 2026, y el acumulado desde el inicio del brote este año está cercano a los dos mil.

15 escuelas de Jalisco y Aguascalientes frenaron clases por contagios

Los estados con mayor número de contagios son: Jalisco, con mil 113; Chiapas, 232; Ciudad de México, 111; Sinaloa, 104, y Colima, 49.

Los grupos de edad más afectados en el país son los niños de uno a cuatro años, seguidos por los de cinco a nueve, así como adultos jóvenes, lo que concuerda con los patrones observados en la región.

La OPS destacó que, debido a la alta contagiosidad del sarampión y la presencia de brotes activos en países sede del Mundial 2026 (México, EU y Canadá), es crucial intensificar la búsqueda activa de casos, la vigilancia y la vacunación, especialmente en contextos con gran movilidad de personas.

La organización mencionó que solo una cobertura de vacunación cercana al 95 por ciento puede prevenir brotes sostenidos, pero gran parte de la región aún se encuentra por debajo de esa meta.

Cristian Amador Soto, médico de la Universidad de Guadalajara, dijo que es urgente incrementar la cobertura de vacunación con dos dosis del biológico, especialmente en menores de edad, así como fortalecer los sistemas de vigilancia y diagnóstico rápido.

El especialista señaló que es urgente “realizar búsqueda activa de casos en comunidades y puntos de entrada internacionales. La alerta subraya que, sin un esfuerzo coordinado, la región sigue en riesgo de mantener brotes sostenidos de una enfermedad que es completamente prevenible mediante la vacunación oportuna”.

Alejandro Macías, médico especializado en enfermedades infecciosas y excomisionado para la influenza AH1N1 en México, ha señalado varios puntos clave sobre el brote de sarampión que enfrenta el país y la región, pero el principal, dijo es que se dé prioridad número uno: la vacunación masiva.

Macías ha enfatizado que la única forma eficaz de controlar el brote de sarampión es reforzar la vacunación, no medidas como cerrar escuelas o usar cubrebocas de forma aislada.

En su análisis, el sarampión es altamente contagioso y requiere un nivel de inmunización de más del 95 por ciento para impedir la transmisión sostenida, algo que México perdió en los últimos años.

“Recuperar la inmunidad colectiva podría requerir vacunar entre 30 y 40 millones de personas, incluyendo no sólo a bebés y niños, sino también a jóvenes y adultos que no tienen comprobación de dos dosis. El descenso de cobertura que antes superaba el 95 por ciento y ahora está por debajo del 90 por ciento es uno de los factores que creó vulnerabilidad para el brote actual”, dijo.

El experto ha advertido que el sarampión no es una enfermedad leve: puede causar complicaciones serias como otitis, neumonía y encefalitis, además de afectar la memoria inmunológica y dejar al organismo más susceptible a otras infecciones tras la recuperación.

También ha explicado que no sólo los niños están en riesgo; adultos menores de 50 años que no tengan un esquema completo de vacunación deberían vacunarse. Por el contrario, aquellos que ya tuvieron dos dosis o han tenido la enfermedad suelen estar protegidos.

Añadió que recuperar niveles óptimos de inmunidad podría tardar hasta finales de 2026, y que mientras tanto el sarampión continuará circulando activamente en comunidades con baja cobertura.

Riesgo de contagios ı Foto: Especial

Jalisco retoma cubrebocas

Por Claudia Arellano

Autoridades sanitarias y educativas de Jalisco ordenaron el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas como medida preventiva ante el incremento de contagios de sarampión en planteles educativos.

La Secretaría de Salud estatal instruyó la medida en planteles ubicados en municipios de la Zona Metropolitana y áreas con mayor incidencia: San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán, donde se ha detectado un aumento de infecciones.

La decisión se dio horas después de que autoridades estatales también determinaran la suspensión de clases en algunos municipios, derivado del crecimiento en el número de pacientes infectados.

En territorio nacional, Jalisco presenta la mayor tasa de incidencia en lo que va del año, mientras que otras entidades han registrado incrementos focalizados.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres y madres de familia para revisar cartillas de vacunación, acudir a los centros de salud en caso de presentar síntomas como fiebre alta, erupciones en la piel, tos y conjuntivitis, y respetar las medidas escolares para evitar la propagación del virus.