Kuri da total apoyo a Sheinbaum tras acoso a soberanía

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ayer, en su intervención en el Teatro de la República.

EN EL MARCO del 109 Aniversario de la Constitución y en el contexto de las embestidas arancelarias y de otro tipo que ha encabezado el gobierno de Estados Unidos hacia México, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, expresó su respaldo total a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, frente a quien, a la vez, lanzó un llamado a que la próxima reforma electoral sea producto del consenso, pero sobre todo garantice el voto libre, no sea sesgada y procure la vida democrática del país.

Tras un recuento histórico, del que destacó que las y los mexicanos siempre han salido en la defensa de la independencia nacional que hoy está consagrada en la Carta Magna, el mandatario estatal señaló que hoy se enfrenta un acoso a la soberanía, a las libertades y el honor, ante lo cual exclamó un rechazo a permitir la injerencia extranjera.

El Tip: Con miras a la próxima elección judicial, que posiblemente sí se llevará a cabo en 2027, el gobernador expresó el llamado a que se elija a las y los mejores juzgadores.

En ese marco, expresó respaldo a la jefa del Poder Ejecutivo Federal en las decisiones que vea necesarias tomar en defensa de la soberanía de México.

En vísperas de la presentación de la próxima reforma electoral por parte de la mandataria federal, el gobernador también comentó que los tiempos que se enfrentan también exigen que se fortalezca la democracia y la justicia.

Por ello, comentó que las intenciones de reformar las leyes electorales no deben alejarse del principio que dio origen a la Revolución: que el sufragio sea efectivo.

Llamó a que entre todos los sectores se trabaje por un proyecto que emane del consenso y que se trabaje para que la organización de las elecciones quede en manos de personas independientes, libres, neutrales y confiables.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ayer, en su intervención en el Teatro de la República. ı Foto: Especial