La Carta Magna, “instrumento para pacificar México”

LA PRESIDENTA de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que la discusión de una eventual reforma electoral pondrá a prueba los valores democráticos del país.

Recordó que, a 26 años de la transición democrática, México ha demostrado que las elecciones libres y ciudadanas permiten cambios pacíficos de poder y fortalecen la gobernabilidad.

“Respetar la Constitución implica cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación”, sostuvo, al enfatizar que la democracia es clave para garantizar certeza, desarrollo y prosperidad.

Señaló que el aniversario de la Constitución de 1917 impone el doble reto de defender su esencia y, al mismo tiempo, revitalizarla, para que los más de 134 millones de mexicanos encuentren en ella una promesa cumplida de bienestar, libertad y paz.

Insistió en que la Carta Magna debe convertirse en el principal instrumento para pacificar al país, garantizar derechos y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones. López Rabadán subrayó que la Constitución nació como un pacto social para encauzar la justicia tras la Revolución y hoy debe servir nuevamente para enfrentar los desafíos de violencia, desigualdad y desconfianza institucional.

La legisladora destacó que la Carta Magna resguarda los principios de identidad del Estado mexicano y ha evolucionado para reconocer nuevas realidades, como la participación plena de las mujeres en la vida pública. Sostuvo que se requiere un acuerdo incluyente, “sin filias ni fobias”, que represente también a quienes piensan distinto y que mantenga el equilibrio entre los poderes del Estado, la pluralidad política y la representación democrática.