‘Ningún partido, menos Morena, puede ser paraguas para delinquir’: CSP tras captura de alcalde de Tequila

A raíz de la captura del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, señalado de cometer extorsiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que Morena ni ningún otro partido político debe cobijar actividades delincuenciales.

“Es muy importante que sepan -porque además este alcalde es de Morena-, ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, declaró en su conferencia de prensa desde Michoacán.

El edil fue capturado este jueves por parte de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridada y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes además detuvieron al director de Seguridad Pública, el de Obras Públicas y el de Catastro y Predial.

Presentación del detenido. ı Foto: Gobierno de México.

La mandataria explicó que la captura del edil de Tequila se dio a partir de las denuncias ciudadanas que se presentaron ante diversas instancias y que, aseguró, también recibió de manera personal de parte, incluso, de empresarios.

“No es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias. Y en particular, en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer”, declaró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR