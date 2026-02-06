SCJN: Nuevo PJ garantiza justicia cercana y abierta

El ministro presidente de la SCJN, ayer, durante la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución.

EL MINISTRO PRESIDENTE de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró en Querétaro que el nuevo Poder Judicial no implica incertidumbres ni retrocesos, sino un poder con mayor legitimidad que garantiza una justicia cercana y abierta, basada en el diálogo, la honestidad, transparencia, independencia y autonomía judicial.

Aguilar Ortiz se convirtió en el primer ministro presidente en utilizar una lengua indígena, el nusuavi (mixteco), en un evento oficial de esta magnitud.

El Dato: Hugo Aguilar subrayó que la Carta Magna “abraza a los pueblos indígenas y afromexicanos, respalda los anhelos individuales y colectivos y se convierte en un pilar de justicia”.

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del gabinete federal, senadores, diputados y gobernadores, el titular del máximo tribunal señaló que “este sólo hecho marca una nueva etapa en la historia del país. Una donde la Constitución está verdaderamente viva, porque todos y todas podemos reconocernos en ella”.

El ministro presidente destacó tres reformas constitucionales recientes. La primera, sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, que en 2024 “los reconoció como sujetos de derecho público, como nunca antes se había hecho”. Reveló que la Presidenta Sheinbaum anunciará “una ley general que va a garantizar su implementación”, lo cual calificó como “un hecho sin precedentes en nuestra historia nacional”.

También mencionó la reforma sobre igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y trazó un paralelo histórico con las constituciones anteriores.

Finalmente, Aguilar Ortiz afirmó que México vive “una etapa de un poder judicial de reconciliación y esperanza”, evocando a Benito Juárez al señalar que “la Constitución es nuestra espada y nuestra guía” para hacer frente “a los retos internos y a las amenazas externas”.

