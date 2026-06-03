Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 3 de junio

La autopista México-Pachuca se podría presentar condiciones de circulación variables este miércoles 3 de junio de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente durante las horas de mayor movilidad hacia la Ciudad de México.

Se trata de una de las vías más transitadas del centro del país, por lo que es común que se registren reducciones de velocidad en algunos tramos durante los periodos de entrada y salida laboral.

Para esta jornada se espera una movilidad constante entre Hidalgo, el Estado de México y la capital del país, especialmente durante la mañana y al finalizar la tarde.

Hasta el momento, la autopista opera con normalidad y no se reportan afectaciones mayores derivadas de obras, cierres programados o trabajos de mantenimiento que impliquen reducción significativa de carriles.

Asimismo, no existen avisos oficiales sobre movilizaciones o manifestaciones previstas que afecten directamente la circulación en esta carretera.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta ahora, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 3 de junio en la autopista México-Pachuca.

Sin embargo, debido a la elevada afluencia vehicular que registra diariamente esta vía, no se descartan afectaciones temporales derivadas de accidentes, vehículos descompuestos o incidentes menores que puedan generar tránsito lento en determinados puntos.

Por ello, se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se registra mayor concentración de vehículos son:

La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

La zona de Ojo de Agua, en Tecámac

El tramo Tizayuca–Tepojaco

Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos suelen registrarse reducciones de velocidad durante las horas pico.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Respetar los límites de velocidad

Mantener distancia entre vehículos

Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 3 de junio, y hasta el momento no hay afectaciones previstas que compliquen de manera significativa la circulación.

No obstante, debido a la movilidad habitual de un día laboral, se recomienda planificar el trayecto con anticipación y mantenerse informado sobre cualquier incidente que pudiera surgir durante la jornada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL