Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 3 de junio

La autopista México-Puebla mantiene circulación constante este miércoles 3 de junio, sin reportes de cierres totales o bloqueos programados hasta el momento.

Sin embargo, autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes viales debido a la posibilidad de tránsito lento en algunos tramos.

La autopista es una de las principales conexiones entre la Ciudad de México y el estado de Puebla, por lo que diariamente registra una importante afluencia de vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de carga.

De acuerdo con los reportes disponibles durante las primeras horas de este miércoles, la circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con flujo vehicular moderado y sin afectaciones mayores.

No obstante, conforme avance la jornada podrían presentarse retrasos derivados de percances menores, trabajos de auxilio vial o la alta carga vehicular que suele registrarse durante las horas pico.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia permanente en distintos puntos de la vialidad para atender cualquier eventualidad que pudiera afectar la circulación.

Tramos donde suele registrarse tránsito lento

Los puntos donde habitualmente se concentra la mayor carga vehicular son:

La caseta de San Marcos , uno de los accesos más transitados de la autopista.

Los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , donde la movilidad suele incrementarse durante la mañana y la tarde.

El ingreso a la capital por Calzada Ignacio Zaragoza , considerado uno de los principales cuellos de botella.

La zona de Río Frío, donde frecuentemente se registran reducciones de velocidad.

En estos sectores podrían presentarse periodos de circulación lenta o avance intermitente, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

Posibles afectaciones durante el día

Aunque no existen manifestaciones o bloqueos previstos para este miércoles, las autoridades no descartan afectaciones temporales por:

Accidentes viales menores.

Vehículos descompuestos.

Lluvias y pavimento mojado.

Incremento en los tiempos de espera en casetas.

Maniobras de mantenimiento o atención de emergencias.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar precauciones y respetar la señalización carretera.

Recomendaciones para automovilistas

Para quienes planean utilizar la autopista México-Puebla este 3 de junio, las autoridades sugieren:

Consultar el estado del tránsito antes de salir.

Conducir con precaución ante posibles lluvias.

Mantener distancia de seguridad entre vehículos.

Respetar los límites de velocidad.

Considerar tiempo adicional para el trayecto.

La autopista México-Puebla continúa operando con normalidad este 3 de junio de 2026, aunque las condiciones de circulación pueden modificarse a lo largo del día debido a factores climáticos, percances viales o incremento en la carga vehicular.

Por ello, autoridades recomiendan mantenerse informados y atender las indicaciones de seguridad durante el recorrido.

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MSL