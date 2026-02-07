Diputado destrozos

Y el que se está volviendo cliente de las benditas redes es el diputado petista Wblester Santiago Pineda. Sí, ese mismo al que la gente recuerda porque, en aparente estado de ebriedad, causó destrozos en una plaza comercial del municipio mexiquense de Metepec. El ridículo que hizo aquella noche, hace apenas un par de meses, fue grabado y luego difundido en las benditas redes. Pero, ¿qué hizo ahora el petista? Bueno, pues volvió a provocar destrozos, pero ahora al chocar su vehículo. Y el problema no fue ése, sino que nuevamente recurrió a la prepotencia para reclamar a los policías que videogrababan el hecho para tener un registro. ¡Policía corrupto!, gritó el diputado, mientras buscaba esconderse detrás de un coche, al agente que acudió a atender el problema. Nos dicen que se investiga si el legislador iba a exceso de velocidad. Que ya ponga orden Alberto Anaya, líder del PT, clamaban ayer en las benditas redes.

