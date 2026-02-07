Golpe en Querétaro

Relevante, nos comentan, el golpe que fuerzas federales y estatales dieron en Querétaro, donde desmantelaron una célula de la banda de Los Salazar, brazo criminal ligado a la facción de Los Chapitos. Fueron 12 cateos en los que en conjunto se capturó a 21 hombres y a 9 mujeres, entre quienes figura el líder de la célula. En los inmuebles intervenidos, se informó, se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información, que serán analizados como parte de las investigaciones en curso. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro Nacional de Inteligencia, la Marina, la FGR, la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. Ahí el dato.

