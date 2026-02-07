Promete CSP presencia en la entidad hasta 2030

El apoyo concentrado de la Federación al estado de Michoacán, iniciado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se mantendrá hasta el final del sexenio, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno. No es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, sino es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el estado de Michoacán durante toda nuestra presencia en el Gobierno de México”, aseguró durante su conferencia ofrecida desde esta entidad.

Subrayó que las acciones no se han realizado sólo en Uruapan, sino en todo el estado, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y ha involucrado a otras dependencias para una atención integral.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Vaya bienvenida

12 ejes de atención incorpora el Plan Michoacán

En un balance general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres, recordó que éste está basado en 12 ejes para atender la seguridad, el desarrollo económico, las carreteras, el sistema de agua potable, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres y planes de justicia para los pueblos originarios.

El funcionario destacó la conclusión de la ampliación de la Clínica Hospital del ISSSTE en Uruapan; la puesta en marcha del control de plagas en cultivos estratégicos como el aguacate, berries, limón, mango y caña de azúcar y la terminación de 16 obras de electrificación en 12 municipios.

En cuanto a programas sociales, la entidad cuenta con un millón 70 mil beneficiarios, de los cuales 850 mil son becarios en diferentes niveles educativos.

En materia de infraestructura carretera, se invertirán 51 mil 850 millones de pesos entre 2026 y 2029 para caminos y vialidades, a lo que se sumarán mil 600 millones más en acciones para el abasto de agua.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que, en materia económica, ya fueron instalados tres Comités promotores de inversión en los municipios de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Y, como parte de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), se formaliza el Parque Industrial Bajío en Zinapécuaro de 333.9 hectáreas (ha), con una inversión pública de 216 mdp y una inversión privada estimada de dos mil 710 mdp.