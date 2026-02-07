Reporta Petro asesinato en México de capo colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el narcotraficante colombiano, Santiago Gallón Henao, vinculado con el asesinato de su paisano, el futbolista Andrés Escobar, fue asesinado a balazos en un restaurante de México.

“Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México”, anunció Petro en la red social X, al señalar directamente a Gallón Henao como autor del homicidio de quien acabó “con la imagen internacional del país”.

Según fuentes de la Fiscalía de Toluca, el crimen ocurrió el jueves en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

El nombre de Santiago Gallón quedó ligado para siempre a uno de los episodios más oscuros del fútbol colombiano: el asesinato del futbolista defensa Andrés Escobar, ocurrido el 2 de julio de 1994 en Medellín, apenas 10 días después de que el jugador marcara un autogol contra EU en la fase de grupos del Mundial de futbol.

Según las investigaciones del homicidio del futbolista, Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron al futbolista de 27 años en una discoteca la noche del crimen. Posteriormente, Humberto Muñoz, chofer de los hermanos, admitió haber disparado contra Andrés Escobar, por lo que fue condenado a 43 años de prisión en 1995 y en 2005 fue liberado.

Los hermanos Gallón Henao permanecieron 15 meses en prisión por encubrimiento, sin ser juzgados. En 2015, fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de EU, señalados como miembros de la oficina de Envigado, organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.