Así se vivió el sismo de 5.7 grados HOY 8 de febrero | VIDEOS

La alerta sísmica sonó durante la tarde de este domingo 8 de febrero tras registrarse un sismo de magnitud de 5.7 grados con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca.

Luego de la activación de la alerta, miles de mexicanos evacuaron sus centros de trabajo, casas y espacios de esparcimiento donde se encontraban.

Las autoridades realizaron un recorrido de emergencia en diferentes estados de la República para verificar que no existieran daños materiales en la capital del país.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:11 Lat 15.90 Lon -96.94 Pf 17 km pic.twitter.com/N1kZVHbeTc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 8, 2026

Así se vivió el sismo

Gracias a que millones de personas cuentan con dispositivos móviles, el movimiento telúrico pudo quedar registrado en diversos videos que fueron compartidos a través de redes sociales.

En uno de los videos se observa a habitantes en las zonas periféricas de la Ciudad de México ser alertados y salir a zonas más seguras mientras esperan la llegada del movimiento.

▶ #Video | El movimiento telúrico sacudió los límites de la urbe capitalina. La alerta sonora advirtió a los habitantes en las zonas periféricas sobre el riesgo inminente #AlertaSismica



📹: @death_valley69 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/uQCYRmXTYu — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 8, 2026

Otro de los metrajes, muestra el desalojo de la ‘Plaza de las Estrellas’ a un costado de avenida Marina Nacional en la capital del país, donde cientos de personas que se encontraban disfrutando su tarde de domingo se miran desorientados ante el sonido de la alerta sísmica.

▶ #Video | La onda expansiva alcanzó la frontera geográfica del Valle de México durante la tarde. Los sistemas de emergencia activaron los altavoces públicos en las demarcaciones más alejadas del centro #AlertaSismica



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/oBl9U4spCC — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 8, 2026

De igual forma varias personas fueron desalojadas de una tienda Walmart, aunque el movimiento fue apenas perceptible en diferentes imágenes se observa como las personas comienzan ‘ponerse nerviosas’ mientras el sonido continúa.

De igual forma, cientos de usuarios afirman que la nueva alerta sísmica que suena a través de los celulares logra avisar con bastante tiempo de anticipación ante este tipo de movimientos.

Además, muchos compartieron capturas de pantalla de cómo diversas aplicaciones avisaron al respecto del sismo. Aunque muchos más se quejaron del sonido y del aviso, pues afirman que ‘ya se debería saber si no se va a sentir’.

