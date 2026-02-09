Insiste en solución diplomática con EU

Envío de petróleo a Cuba está ‘detenido en este momento’, informa Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirmó que envío de petróleo a Cuba está detenido “en este momento”, y que se busca reanudar la ayuda a la isla afectando lo menos posible al país

La presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia. Foto: Captura de video
Por:
Arturo Meléndez

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el envío de petróleo a Cuba se encuentra detenido temporalmente, en medio de tensiones entre la isla caribeña y Estados Unidos, que impuso sanciones a quienes le entreguen crudo.

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de crudo a Cuba está “detenido en este momento”, y que se busca mantener el apoyo a la isla afectando lo menos posible a nuestro país.

Está detenido en este momento y estamos buscando afectar lo menos posible a México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pese al freno del envío de petróleo, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que seguirá la entrega de ayuda humanitaria a Cuba, como se concretó el domingo con el envío de 814 toneladas de alimentos y víveres a la isla.

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Injusta, sanción a quienes entreguen petróleo

Habrá más apoyo a Cuba, seguiremos buscando solución diplomática con EU: Sheinbaum

La mandataria federal adelantó que se seguirá enviando apoyo a la isla, toda vez que considera “injusto” el bloqueo de Estados Unidos a países que entreguen petróleo, pues, acusó, éste afecta indebidamente a los pueblos.

Vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado a pueblos que lo necesitan. El pueblo de México es solidario y nadie puede ser omiso ante la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba
Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En este sentido, aseguró que seguirá impulsando una solución diplomática entre Estados Unidos y Cuba.

La presidenta destacó que el apoyo a Cuba y el pronunciamiento en favor de una solución diplomática, responde a principios que rigen las relaciones internacionales del Gobierno mexicano, entre ellas el respeto a las soberanías.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

TE RECOMENDAMOS:
Daniel Arturo Casasús y Hernán "N", en una foto recuperada por MCCI en su investigación.
Revela investigación

Amigo de ‘Andy’ López Beltrán asignó contratos a factureras ligadas a la red de Hernán Bermúdez: MCCI