Envío de petróleo a Cuba está ‘detenido en este momento’, informa Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el envío de petróleo a Cuba se encuentra detenido temporalmente, en medio de tensiones entre la isla caribeña y Estados Unidos, que impuso sanciones a quienes le entreguen crudo.

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de crudo a Cuba está “detenido en este momento”, y que se busca mantener el apoyo a la isla afectando lo menos posible a nuestro país.

Está detenido en este momento y estamos buscando afectar lo menos posible a México Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Pese al freno del envío de petróleo, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que seguirá la entrega de ayuda humanitaria a Cuba, como se concretó el domingo con el envío de 814 toneladas de alimentos y víveres a la isla.

La mandataria federal adelantó que se seguirá enviando apoyo a la isla, toda vez que considera “injusto” el bloqueo de Estados Unidos a países que entreguen petróleo, pues, acusó, éste afecta indebidamente a los pueblos.

Vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado a pueblos que lo necesitan. El pueblo de México es solidario y nadie puede ser omiso ante la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En este sentido, aseguró que seguirá impulsando una solución diplomática entre Estados Unidos y Cuba.

La presidenta destacó que el apoyo a Cuba y el pronunciamiento en favor de una solución diplomática, responde a principios que rigen las relaciones internacionales del Gobierno mexicano, entre ellas el respeto a las soberanías.

am