Habrá más apoyo a Cuba, seguiremos buscando solución diplomática con EU: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México enviará más ayuda a Cuba, después de que el domingo entregara toneladas de alimentos y otros víveres, en medio de una crisis que enfrenta la isla, agravada por un bloqueo de petróleo por parte de Estados Unidos.

En la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal se refirió al envío de ayuda humanitaria que el Gobierno de México concretó el domingo a través de buques de la Marina Armada.

Al respecto, adelantó que “habrá más apoyo”, pues México es un país solidario que actúa ante situaciones “injustas” como la que, acusó, sufre la isla caribeña.

Vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado a pueblos que lo necesitan. El pueblo de México es solidario y nadie puede ser omiso ante la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba Claudia Sheinbaum, presidenta de México



A propósito, la mandataria federal se pronunció sobre los aranceles que Estados Unidos anunció contra los países que entreguen petróleo a Cuba, y aseguró que es una medida injusta, la cual afecta indebidamente al pueblo de la isla.

Por lo anterior, aseguró que México seguirá insistiendo en buscar una salida diplomática al diferendo entre Estados Unidos y Cuba.

Seguimos llevando a cabo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo [...] Hacemos un llamado a que no haya estas sanciones y se apoye al pueblo. No tienen combustible para los hospitales, para las escuelas y entonces sufre el pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum Pardo reiteró que esta postura está basada en principios constitucionales por los que se guía el Gobierno mexicano, entre ellos la autodeterminación de los pueblos y la comunicación diplomática entre naciones con respeto a la soberanía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am