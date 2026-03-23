Rescatan a 229 migrantes en tráiler con reporte de robo en Xalapa, Veracruz

Fueron rescatadas 229 personas migrantes que se encontraban al interior de la caja de un tráiler con reporte de robo ubicado en el municipio de Puente Nacional, en Veracruz.

El subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, informó a la prensa que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz detuvieron al conductor y localizaron a personas de origen extranjero en la caja del tractocamión.

“Por fortuna todos [están] bien. Hubo que hidratarlos y se dio la atención con la calidad humana que nos instruyó la gobernadora, pero por fortuna venían, un poco, algunos, nada más deshidratados ”, declaró en entrevista.

El funcionario estatal detalló que los migrantes serían originarios de países de Centroamérica y que entre ellos hay 17 menores de edad.

Por separado, el director de Política Regional de Veracruz, Adolfo Toss Capistrán, precisó que la unidad fue asegurada en un arco de seguridad instalado en el municipio de Puente Nacional y posteriormente trasladada al corralón Grúas Méndez, ubicado en la calle Hermenegildo Galeana, colonia Revolución, en Xalapa, donde se percataron de la presencia de los migrantes.

En entrevista con medios locales, informó que las personas rescatadas “venían de regular a buen estado de salud”; sin embargo, señaló que a algunos “les habrían inyectado un medicamento para que no tuvieran la necesidad de orinar”.

Añadió que algunos migrantes, incluidos los menores de edad, permanecerían en Xalapa y otros serían trasladados a estaciones migratorias en Veracruz.

Toss Capistrán destacó que en el operativo y resguardo de las personas migrantes participan elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el DIF Estatal, así como la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República (FGR), además de instancias de Derechos Humanos.

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cehr