México inicia envío de ayuda a Cuba; salen 814 t y alistan 1,500 t más

El Gobierno de México envió más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba a través de dos embarcaciones de la Armada de México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la dependencia, los buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox zarparon este domingo desde el puerto de Veracruz con víveres destinados a la población civil de la isla, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos. Así, en los últimos meses, hemos enviado ayuda a distintos países que han requerido nuestro apoyo frente a los incendios en California, EU y Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente”, indicó la Cancillería.

La carga fue concentrada en instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) del mismo estado y pr–ovino de la Región Naval Central. En el caso del Papaloapan, se transportan alrededor de 536 toneladas de alimentos de primera necesidad —como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardina y aceite vegetal—, además de artículos de higiene personal. En tanto, el buque Isla Holbox llevó 277 toneladas de leche en polvo con el mismo objetivo humanitario.

La SRE detalló que el Papaloapan zarpó a las 8:00 horas y el Isla Holbox, al mediodía, con una previsión de arribo en cuatro días. Añadió que aún permanecen pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

Con este envío, señaló la cancillería, México reafirma su compromiso con la cooperación internacional y con la atención a poblaciones que enfrentan situaciones de emergencia y vulnerabilidad.

Este envío se realizó bajo un enfoque estrictamente humanitario, en medio de un contexto de tensiones con el Gobierno de Donald Trump, quien ha anunciado sanciones contra quienes suministren petróleo a la isla caribeña.

En redes sociales, el embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, expresó su agradecimiento al Gobierno mexicano, así como a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el apoyo ayudará a mitigar los efectos de la “guerra económica” contra la isla.

“Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta por la ayuda material que se envía al pueblo cubano. Esta ayuda contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba”, escribió el diplomático en redes sociales.

Durante una gira por el estado de Sonora a inicios de febrero, la jefa del Ejecutivo federal anunció acciones para mandar ayuda humanitaria a la isla. “Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba; es una ayuda que va a realizar la Secretaría de Marina, con alimentación y otros productos, de manera diplomática”, aseguró la mandataria.

Posteriormente, Sheinbaum Pardo dio a conocer que se comenzó la labor diplomática con el Gobierno cubano para coordinar la entrega de los apoyos, y añadió que México continuará evaluando otras formas de cooperación dentro del marco del derecho internacional.

“Hemos estado en ello. Y como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo”, señaló previamente la mandataria federal.