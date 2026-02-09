FGR alista nueva acusación contra Javier Duarte por peculado

La Fiscalía General de la República (FGR) alista una nueva imputación contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos en 2012, que estaban destinados a un fondo de apoyo a personas con discapacidad.

La audiencia de imputación en los juzgados federales del Reclusorio Norte programada para este 9 de febrero se pospuso para el jueves 12 de febrero . Ante e l juez Gustavo Aquiles Villaseñor, Duarte de Ochoa solicitó aplazar la audiencia porque, aseguró, sus abogados Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Cout Arteaga se encuentran hospitalizados.

Esta es la tercera ocasión que se pospone la audiencia, como ocurrió en enero pasado y noviembre de 2025. El juez advirtió que no permitirá más retrasos y apercibió al exgobernador que, de no presentarse con sus abogados, se le asignará un defensor público de oficio.

La nueva acusación cobra relevancia porque Javier Duarte podría concluir su sentencia de nueve años de prisión en abril, por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La nueva imputación representa un nuevo cargo federal por peculado contra el exmandatario, una acusación diferente a los delitos que motivaron su extradición desde Guatemala en 2017.

