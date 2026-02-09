IMSS reporta cifra histórica de empleo en enero de 2026, pese a ligera caída mensual

Al cierre de enero de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 508 mil 972 puestos de trabajo, la cifra más alta para un mes de enero desde que se tiene registro, informó el organismo.

Del total de empleos afiliados, 86.9% corresponde a puestos permanentes y 13.1% a eventuales. En particular, los 19 millones 568 mil 657 empleos permanentes representan también el mayor nivel histórico observado para enero.

No obstante, durante el primer mes del año se reportó una variación mensual negativa de 8 mil 104 puestos, equivalente a una tasa de -0.04%, fenómeno que el IMSS atribuyó principalmente al ajuste en el empleo asociado a plataformas digitales. En diciembre, este sector registró un aumento estacional por mayor demanda de servicios, mismo que se corrigió en enero, cuando el número de puestos retornó a un nivel de 139 mil.

En la comparación anual, el IMSS reportó un incremento de 197 mil 426 puestos de trabajo, lo que representa una tasa de crecimiento de 0.9% respecto a enero de 2025.

Por sectores económicos, el mayor crecimiento porcentual anual se observó en transportes y comunicaciones, con un avance de 9.7%, seguido del comercio, con 3.6%, y el sector eléctrico, con 2.2%.

A nivel estatal, destacan Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, entidades que registraron aumentos anuales superiores al 3.0% en el número de empleos afiliados al IMSS.

El salario base de cotización promedio alcanzó en enero de 2026 un monto de 662.8 pesos diarios, el nivel más alto registrado para cualquier mes.

En comparación anual, el salario presentó un incremento nominal de 45.3 pesos, lo que equivale a una variación de 7.3%, el tercer mayor aumento para un mes de enero desde que se tiene registro.

Al 31 de enero, el IMSS contabilizó 1 millón 23 mil 438 registros patronales, cifra que refleja una disminución mensual de 5 mil 842 registros, equivalente a una tasa de -0.6%. En términos anuales, la variación fue negativa en 2.5%, situación que el Instituto explicó por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.

El mayor crecimiento porcentual anual se observó en transportes y comunicaciones ı Foto: AP

Además de los empleos formales, el IMSS brinda seguridad social a 8.8 millones de personas en otras modalidades de ocupación.

De ellas, 8 millones 367 mil 387 personas están afiliadas al Seguro Facultativo; 143 mil 288 al Seguro de Salud para la Familia, y 272 mil 279 al esquema de Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio.

En el marco de la reforma en materia de plataformas digitales, al cierre de enero de 2026 se reportaron 1 millón 349 mil 740 personas beneficiadas. De ese total, 139 mil superaron el umbral de ingreso neto mensual, por lo que fueron inscritos como puestos de trabajo formales ante 16 plataformas registradas, con acceso a los cinco seguros que otorga el IMSS.

El salario promedio diario asociado a este esquema fue de 435.2 pesos. Aquellas personas que no superaron el umbral de ingreso, pero fueron dadas de alta, cuentan con cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo, que incluye atención médica integral y pago del 100% del salario registrado durante incapacidades.

Durante enero, se registraron 61 mil 264 puestos afiliados de personas trabajadoras del hogar, con un universo potencial de 100 mil 412 beneficiarios. El salario promedio diario en este esquema fue de 497.09 pesos.

Asimismo, el IMSS reportó 394 mil 187 puestos afiliados de personas trabajadoras independientes, bajo el esquema de aseguramiento voluntario, con 646 mil 72 beneficiarios potenciales y un salario promedio diario de 360 pesos.

Ambos grupos cuentan con cobertura de los cinco seguros del IMSS, tanto para las personas aseguradas como para sus beneficiarios legales.

Se registraron 61 mil 264 puestos afiliados de personas trabajadoras del hogar ı Foto: larazondemexico

LMCT