No es cercano de Harfuch

Con la novedad de que andan un poco más que despistados quienes aseguran que el recién nombrado secretario de Seguridad Pública en Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, es cercano a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal. Desde días antes de que fuera nombrado en el cargo por la gobernadora de esa entidad, Indira Vizcaíno, se empezaron a filtrar versiones sin fundamento sobre esa supuesta cercanía, nos hacen ver, y por supuesto, no han sido del gusto y hasta han desconcertado a quienes conocen la realidad. Como sea, nos dicen, no se le puede regatear el deseo de que tenga un desempeño exitoso, sobre todo porque Colima es una de las entidades con peor tasa de homicidios dolosos. Un tema que la mandataria estatal no ha podido resolver, y antes más bien se le viene complicando. Uf.

