PAN condena amenazas contra el periodista Enrique Acevedo

La diputada federal del PAN, Noemí Luna, expresó su solidaridad con el periodista Enrique Acevedo, luego de las amenazas que, de acuerdo con denuncias públicas, recibió del senador de Morena Luis Fernando Salazar tras la difusión de un reportaje relacionado con la senadora con licencia Julieta Ramírez.

A través de sus redes sociales, la legisladora zacatecana advirtió que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y sostuvo que las agresiones contra comunicadores no provienen únicamente de grupos delictivos, sino también de actores políticos.

“México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Las amenazas vienen del crimen organizado, pero también del poder”, señaló Luna.

La legisladora manifestó además su solidaridad con Acevedo, conductor de N+, luego de que el senador Luis Fernando Salazar publicara en redes sociales un mensaje en el que, entre descalificaciones al periodista, escribió: “vamos a ir tras de ti”. El mensaje posteriormente fue eliminado.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Las amenazas vienen del crimen organizado, pero también del poder.



Mi solidaridad con @Enrique_Acevedo de @nmas ante las amenazas de un senador de la narcobancada. pic.twitter.com/OXoZ2JqFbT — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) September 10, 2026

El episodio ocurrió después de que N+ difundiera información sobre un presunto acuerdo de colaboración de Julieta Ramírez con autoridades de Estados Unidos. La senadora con licencia rechazó los señalamientos y los calificó como parte de una “guerra sucia”, mientras Salazar posteriormente ofreció una disculpa y sostuvo que su intención era defender a su compañera de bancada.

El caso provocó también reacciones desde el Senado. La legisladora panista Lilly Téllez calificó como grave la expresión utilizada contra Acevedo y pidió a la Fiscalía General de la República investigar al senador por las amenazas denunciadas.

En tanto, desde el entorno periodístico se ha cuestionado que las diferencias entre funcionarios y medios de comunicación deriven en expresiones que puedan ser interpretadas como intimidación contra periodistas.

El señalamiento de Luna ocurre en un contexto en el que organizaciones y periodistas han advertido de manera recurrente sobre los riesgos que enfrenta la libertad de expresión en el país y sobre la necesidad de evitar que las diferencias políticas se traduzcan en amenazas o actos de intimidación contra quienes ejercen el periodismo.

Los periodistas en México reciben amenazas desde el mundo criminal, los intereses económicos corruptos y otros poderes fácticos. Pero hoy la amenaza llegó desde el Senado, el corazón del estado mexicano: https://t.co/Kz2OXqB4kG — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) September 9, 2026

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LMCT