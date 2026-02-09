Pensiones para el Bienestar 2026: Calendario de registro y requisitos

Este lunes durante la conferencia de prensa matutina se dieron a conocer las fechas de entrega de las Tarjetas del Bienestar y el calendario de registro para las Pensiones Bienestar 2026.

Durante la conferencia de prensa de este lunes la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes dijo que las personas que realizaron su registro para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con Montiel Reyes, las personas que realizaron su registro para ambas pensiones en diciembre recibirán su Tarjeta del Bienestar del 10 al 14 de febrero del 2026.

Las y los beneficiarios recibirán un mensaje vía SMS en el que indicarán fecha, hora y lugar al que deben asistir para recoger su tarjeta, y también pueden ingresar a la página oficial del Bienestar con su CURP para conocer esta infomación.

Entregas de Tarjetas Bienestar febrero 2026 ı Foto: X: @A_MontielR

Calendario de registro y requisitos para las Pensiones Bienestar

Las personas que quieran ser beneficiarias de las Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar pueden realizar su registro del 16 al 22 de febrero del 2026, y este registro debe realizarse en el módulo correspondiente de lunes a domingo desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Para poder realizar el registro se requieren los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses de antigüedad: Puede ser predial, agua, teléfono o luz

Teléfono de contacto, debe ser celular y de casa

Requisitos para el registro Pensiones Bienestar ı Foto: Especial

El calendario de registro durante febrero 2026 para la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar es el siguiente:

Lunes 16 de febrero: A, B, C

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

Calendario de registro Pensiones Bienestar ı Foto: Especial

En caso de no poder realizar el registro para recibir la Pensión del Bienestar de manera presencial, las y los interesados en recibir este apoyo económico pueden solicitar una visita domiciliaria por medio de la página oficial del Bienestar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.