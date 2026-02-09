Prometen afinar filtros para dar candidaturas

Dirigentes del partido guinda se reúnen en el Consejo Consultivo, el viernes 6 de febrero de 2026.

Frente a escándalos como el reciente del alcalde de Tequila, Jalisco, detenido junto con tres colaboradores por presuntos nexos con el narcotráfico y extorsión a empresas instaladas en la localidad, Morena prepara mayores filtros para definir candidatos a puestos de elección popular en su proceso interno rumbo a 2027.

La dirigencia del partido guinda compartió con diputados y senadores que en el próximo Consejo Nacional morenista, en el que se definirá el método para seleccionar candidatos, se validarán sólo perfiles que, “además de cumplir con los requisitos de ley, no estén sancionados ni tengan antecedentes penales”. Asimismo, se identificará con encuestas a los aspirantes “más competitivos y con mayor reconocimiento”. En ese consejo, para el que aún no hay fecha, se plantearán, además, que sólo donde no sea posible un sondeo, “se buscarán consensos”.

El Dato: En el consejo Consultivo Nacional abordaron la formación política, la justicia ambiental y la ética interna. Su objetivo fue perfilar acciones para la transformación.

La noche del viernes, el Consejo Consultivo Nacional de Morena llevó a cabo su segunda sesión ordinaria, en la que se discutieron propuestas para delinear las acciones y estrategias de la dirigencia nacional, las autoridades emanadas del partido y la militancia.

El presidente de ese órgano, Alfonso Durazo, comentó que ese espacio tiene la posibilidad de incidencia real en la orientación del movimiento. La reflexión de los consejeros ayudará, dijo, a consolidar el rumbo de la 4T y el futuro del humanismo mexicano.

El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara comentó que se plantean filtros más estrechos de cara al próximo proceso, que se refuerzan con trabajo territorial, es decir, el proceso de afiliación y la organización en comités seccionales que ya tienen presidente y secretarios generales.

Al ser cuestionado sobre si “¿bastará para no proponer a candidatos como el presidente municipal de Tequila?”, Ladrón de Guevara consideró que “el mejor filtro va a ser, sin duda, la encuesta que creo que será el método que Morena aprobará, porque ha sido exitoso, ya que es la opinión del pueblo”.

Además, agregó, que otro tema central es reforzar el trabajo territorial, al que muchos como él han sido convocados: “Ahorita soy mentor en Veracruz de los comités, pero espero que nos den indicaciones, adónde vamos a ayudar, porque no hay que olvidar que, en Morena, además de organización política, somos una hermandad, aunque a veces los hermanos se anden peleando”.

En su opinión, el Consejo Nacional de Morena debe realizarse con la reforma electoral aprobada y las reglas para contender junto con los aliados: “Ésta es la ruta: el consejo para marzo es buen tiempo y, además, hay que ganarle al Mundial de Futbol 2026”.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados saludó la detención del alcalde Diego Rivera Navarro y llamó a revisar la herramienta del fuero constitucional para los servidores públicos de todos los niveles, a fin de abatir la impunidad en los municipios del país.

El vicecoordinador de la bancada morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, subrayó que la aprehensión del alcalde “es resultado directo de una decisión histórica tomada en Jalisco en 2016: la eliminación del fuero constitucional para los servidores públicos. Gracias a esa reforma, hoy los funcionarios pueden ser investigados y detenidos sin necesidad de procesos políticos que anteriormente obstaculizaban la acción de la justicia”.

La también vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, señaló que la aprehensión demuestra que “nadie está por encima de la ley, sea del partido que sea. Lo vemos como mensaje muy positivo a la ciudadanía de que en Morena no habrá complicidades ni nos vamos a hacer de la vista gorda”.