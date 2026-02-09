PT rechaza ruptura con Morena por reforma electoral; negociaciones siguen este martes en Segob

Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) sostendrán este martes 10 de febrero una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación en busca de consensos en torno a la reforma electoral.

Ante rumores de supuestas tensiones entre los partidos, la senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre afirmó que “no es verdad” que el diálogo se haya fracturado y aseguró que se mantiene una mesa de trabajo permanente. Precisó que el nuevo encuentro está programado para las 13:00 horas en el Palacio de Cobián.

La senadora petista, @geovanna_b , asegura que NO se rompió el diálogo por la reforma electoral en la @SEGOB_mx



Que están citados para mañana a las 13:00 horas. pic.twitter.com/PHGLk0ovNd — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 9, 2026

Más temprano, trascendió que el PT y el Partido Verde se habrían levantado de la mesa durante la reunión del viernes pasado, luego de que Morena, supuestamente, rechazara mantener los espacios de representación proporcional.

Al respecto, Bañuelos de la Torre reconoció que existen diferencias; sin embargo, sostuvo que existe voluntad para avanzar en un acuerdo para presentar una iniciativa en materia electoral antes de que termine febrero.

“No hay ruptura ni habrá. Hay debate, hay puntos de vista diversos, es normal”, expresó. “Eso nos permitirá tener un producto legislativo que considere el interés de todas las fuerzas políticas , en principio las de nuestro movimiento, pero que se someta, como debe ser, a la consideración de todas las fuerzas”, concluyó.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier Velazco, quien subrayó que la iniciativa de reforma electoral “no ha nacido” y pidió esperar a la presentación formal.

“Mientras está en la etapa de construcción , digámoslo, que se está confeccionando y es por aproximaciones sucesivas, no hay nada definido al respecto”, añadió en conferencia de prensa.

