Sheinbaum pedirá a Estados Unidos explicar llegada de armas del ejército a cárteles mexicanos

Claudia Sheinbaum anunció que solicitará explicaciones a Estados Unidos por el flujo de armas militares hacia cárteles mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitará a Estados Unidos explicar cómo armas destinadas a su ejército terminan en manos de cárteles mexicanos, luego de un reporte publicado por el diario New York Times.

De acuerdo con la información difundida por el medio estadounidense, existe un posible vínculo entre el crimen organizado en México y Lake City Army Ammunition Plant, empresa encargada de la fabricación de municiones para las fuerzas armadas de Estados Unidos, cuyas instalaciones se localizan en las afueras de Kansas City.

Sheinbaum revisa reporte del New York Times sobre armas militares de EU en poder de cárteles. ı Foto: Especial

La mandataria federal señaló que su gobierno se encuentra revisando el contenido del reporte antes de abordar formalmente el tema con la administración del presidente Donald Trump.

Estamos revisando el reporte para poder hablar con el gobierno de los Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas, que son de uso exclusivo del ejército estadounidense, estén entrando a México Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En lo que va de ambas administraciones, México y Estados Unidos han suscrito un entendimiento en materia de seguridad, mediante el cual el gobierno mexicano se comprometió a reforzar acciones para frenar el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

En tanto, Washington asumió el compromiso de combatir el comercio ilegal de armas que fortalece a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

am