Armas del Ejército de EU oxigenan a cárteles: NYT

La policía mexicana se encuentra “abrumada” por los cárteles de la droga debido al uso de armamento y municiones hechos para el ejército de Estados Unidos, publicó el New York Times. Los narcotraficantes emplean munición calibre .50, producida en una planta propiedad del ejército estadunidense y luego contrabandeada a través de la frontera, y son utilizadas en ataques contra civiles mexicanos y policías, añadió la publicación.

El periódico estadunidense destacó un hecho en particular que tuvo lugar la mañana del 30 de noviembre de 2019, cuando un convoy de camionetas con hombres armados con una ametralladora pesada y potente, y rifles calibre .50, entraron en la ciudad de Villa Unión y abrieron fuego contra el edificio municipal.

El Dato: La agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU incautó desde el 2012 40 mil 370 cartuchos de munición calibre .50 en estdos de la frontera con México.

Su poder armamentístico fue claramente superior al de los oficiales de la policía estatal y local, que pidieron refuerzos militares. Los residentes, aterrorizados, se escabulleron para refugiarse de la lluvia de balas.

“El olor a humo llenaba las calles y los casquillos usados cubrían el suelo como ‘hojas caídas’”, relató al medio estadounidense Luis Manzano, un periodista que condujo hasta la ciudad durante el tiroteo. Pero su recuerdo más vívido fue el trueno de los cañones: “El suelo temblaba mientras disparaban. Nunca había experimentado algo así”.

Cuando llegaron los militares, ahuyentaron a los agresores. El saldo del ataque fue de cuatro policías, dos civiles y 19 miembros del cártel muertos.

Los investigadores que recogieron pruebas de la escena reunieron casquillos calibre .45 y .50 con las iniciales LC, que corresponden a la planta de municiones del ejército de Estados Unidos en Lake City, a las afueras de Kansas City, propiedad del gobierno federal y el mayor fabricante de cartuchos de rifle utilizados por los efectivos del Pentágono.

La fábrica también provee municiones a los consumidores estadounidenses, incluidos cartuchos calibre .50. Estas potentes balas –tan grandes como un cigarro de tamaño mediano y diseñadas para ser usadas por los militares para destruir vehículos y aviones ligeros– están disponibles para su compra por civiles en todo Estados Unidos, reportó el NYT.

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo cerró el 2025 con cifras sin precedentes en el combate al tráfico de armamento ilegal y que, entre enero y noviembre de ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró 12 mil 528 armas de fuego, y establecieron un récord histórico que superó en 28 por ciento los nueve mil 790 decomisos del 2024.

Este resultado representó un alza en estas cifras durante los últimos años y evidenció un cambio en la estrategia de seguridad nacional, orientada específicamente a reducir la capacidad de fuego de los grupos del crimen organizado, particularmente aquellos vinculados con la producción de drogas sintéticas.

Según reportes periodísticos, Sinaloa encabezó el ranking nacional con dos mil 742 armas aseguradas, equivalente al 21.9 por ciento del total nacional. Esta concentración no fue casual: la entidad vivió durante 2025 una intensificación del conflicto interno entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa (CDS), tales como Los Chapitos y Los Mayos.