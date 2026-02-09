Sheinbaum pide mayor coordinación entre INE y autoridades para investigar a candidatos, tras caso Tequila

Claudia Sheinbaum planteó reforzar la coordinación entre el INE y autoridades tras el caso del alcalde de Tequila, Jalisco.

Tras la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, por su presunta participación en el delito de extorsión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades electorales y las instancias de seguridad para investigar a quienes sean postulados como candidatos.

Consultada sobre el tema durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que este caso evidencia la necesidad de una mayor fiscalización de los recursos utilizados durante los procesos electorales, en especial en las campañas políticas.

En ese contexto, Sheinbaum subrayó la importancia de establecer una vinculación más estrecha entre organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades gubernamentales, tanto a nivel federal como local, con el objetivo de revisar los antecedentes de quienes buscan un cargo de elección popular.

Tiene que haber una revisión, es parte, tanto la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Añadió que dicha revisión debe darse mediante una coordinación institucional entre el INE, las dependencias del gobierno federal y los gobiernos estatales, a fin de prevenir que personas vinculadas con actividades ilícitas accedan a cargos públicos.

