¿Cuándo es Miércoles de Ceniza y Semana Santa 2026? Fechas oficiales

Las celebraciones religiosas ligadas al calendario litúrgico católico marcan momentos de reflexión, tradición y descanso para millones de fieles en todo el mundo. Entre estas conmemoraciones, el Miércoles de Ceniza y la Semana Santa son de las más relevantes, ya que dan inicio y clausuran el periodo de Cuaresma, respectivamente.

Cada año, estas fechas cambian porque se calculan a partir de la Pascua y son parte esencial de la vida religiosa y cultural en países con fuerte raíz católica.

En 2026, los creyentes ya están preparando sus agendas y planes familiares para estos días de devoción y también de descanso escolar o vacacional, por eso en La Razón te contamos cuándo son estas importantes fiestas.

Iglesia católica ı Foto: Canva

Miércoles de Ceniza y Semana Santa de 2026

El Miércoles de Ceniza de 2026 será el 18 de febrero, marcando el comienzo oficial de la Cuaresma, el periodo de 40 días de ayuno, oración y preparación espiritual antes de la Semana Mayor.

La Semana Santa 2026 se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, abarcando los días centrales de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Entre las fechas más destacadas dentro de este periodo están:

Domingo de Ramos – 29 de marzo de 2026

Jueves Santo – 2 de abril de 2026

Viernes Santo – 3 de abril de 2026

Sábado de Gloria – 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección (Pascua) – 5 de abril de 2026

El Miércoles de Ceniza da inicio a la Cuaresma, simbolizando con la imposición de ceniza un llamado a la humildad y al arrepentimiento. Posteriormente, la Semana Santa conmemora los momentos más significativos de la fe cristiana, desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta su resurrección.

Estas fechas también influyen en calendarios escolares, laborales y en la programación de actividades religiosas y culturales en diversas comunidades y países de tradición católica.

Cuaresma ı Foto: Unplash.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT