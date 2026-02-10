Edomex atiende y contiene sarampión

Ante el incremento de casos de sarampión a nivel nacional, nos hacen ver que el Estado de México bien podría destacar como ejemplo gracias a su trabajo preventivo. Y es que en la entidad apenas se han reportado 40 casos en lo que va del año y una tasa de mortalidad de cero. Ambos datos, contenidos en el Informe Diario de Brote de Sarampión, son relevantes si se considera que el Edomex es el estado más poblado del país, con cerca de 17 millones de habitantes. Su tasa de incidencia de apenas 0.22 casos por cada 100 mil habitantes, se encuentra muy por debajo del promedio nacional de 1.59. Bien por la administración de la gobernadora Delfina Gómez, donde la promoción de la vacunación, el acercamiento de los servicios de salud a la población y la aplicación de filtros sanitarios, nos comentan, han sido clave para que las autoridades mexiquenses mantengan este brote bajo control. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Que no es nepotismo