Nueva variante de COVID-19: ¿Cuáles son los síntomas y a qué países ha llegado?

La nueva variante de COVID-19 fue reportada por primera vez el 22 noviembre de 2024; cuando fue identificada en Sudáfrica, actualmente en al menos 23 países se ha reportado su presencia.

La nueva variante de COVID-19 fue denominada como BA.3.2, y también es conocida como Cigarra (Cicada en inglés), debido a su similitud con este insecto que pasa desapercibido y es visible en grandes cantidades después.

Debido a que la variante BA.3.2 cuenta con entre 70 y 75 mutaciones en la proteína que le permite unirse a las células humanas; la espícula, los expertos han emitido una preocupación sobre la efictividad de la vacuna que existe contra COVID-19, pues esta podría evadir la inmunidad que tiene la población, pero hasta el momento no se han reportado casos graves.

De acuerdo con el reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) los casos de la variante BA.3.2 comenzaron a incrementar desde septiembre del 2025.

Figura 1: Evolución de las variantes del SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo. 1A. Árbol filogenético global de Nextstrain con submuestreo de variantes del SARS-CoV-2, centrado en los últimos 6 meses, con las puntas de BA.3.2 marcadas en negrita. 1B. Basado en 1A, muestra el número de mutaciones del índice. 1C. Subárbol de 1A que muestra la divergencia de BA.3.2 en dos sublinajes: BA.3.2.1 y BA.3.2.2. Las mutaciones de la proteína Spike dan lugar a los dos linajes mostrados en las ramas. ı Foto: OMS

Síntomas de la variante BA.3.2 de COVID-19

Algunos de los síntomas asociados con la variante BA.3.2 de COVID-19 son los siguientes:

Congestión Nasal

Diarrea

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Dolor muscular

Escalofríos

Fatiga

Fiebre

Náuseas

Pérdida del olfato

Pérdida del gusto

Tos seca o con flemas

Síntomas de la variante BA.3.2 de COVID-19 ı Foto: Especial

De acuerdo con el monitoreo que existe actualmente, hasta el momento no se han reportado casos graves u hospitalizaciones de personas contagiadas con la variante BA.3.2 de SARS-CoV-2.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se extendió la vigencia de las recomendaciones permanentes del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para COVID-19, pasando del 30 de abril del 2025 hasta el 30 de abril del 2026.

Síntomas de la variante BA.3.2 de COVID-19 ı Foto: Especial

Países en los que se ha detectado la variante BA.3.2 de COVID

La CDC señala que la variante BA.3.2 fue detectada por primera vez en una muestra respiratoria de un niño de 5 años de edad el 22 de noviembre del 2024 en Sudáfrica, y se le designó “la secuencia como BA.3.2.1 bajo la nomenclatura Pango.”

El 17 de marzo se detectó esta variable en Mozambique, y el 12 de abril en Países Bajos, y el 29 de abril en Alemania; por lo que estas también forman parte de las detecciones iniciales de BA.3.2.

Posteriormente las detecciones de la nueva variante fueron poco frecuentes, pero se reportó un aumento de estas durante la septiembre; y a partir de la semana del 7 de diciembre del 2025 y hasta el 11 de febrero del 2026 se había detectado esta nueva variante en al menos 3 países.

La CDC reporta que se detectó la variante BA.3.2 en al menos cuatro viajeros estadounidenses que regresaban de Japón, Kenia, los Países Bajos y el Reino Unido.

Hasta el momento no se han confirmado o reportado casos de la nueva variante de COVID-19 en México.

Asimismo, puntualizan que de noviembre del 2025 a enero del 2026 se incrementaron las detecciones semanales de BA.3.2, por lo que incluso “alcanzaron aproximadamente el 30% de las secuencias reportadas en tres países europeos”, que fueron Dinamarca, Alemania y Países Bajos.

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