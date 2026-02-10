Muy comentada ha sido la conmemoración por el 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, en honor a los mexicanos que hicieron patria en las Gestas Heroicas de 1847 y 1914, marcadas por el intervencionismo estadounidense en territorio nacional. Y es que, nos dicen, el discurso que ofreció para la ocasión el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, más allá del repaso histórico anual puso ciertas dosis de actualidad, al hacer eco, sin mencionarlas directamente, de las presiones que siguen llegando desde el exterior. “Me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos para que juntos, sociedad, Gobierno y Fuerzas Armadas, con absoluta lealtad, afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México”, dijo el general secretario, quien también externó el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Ratificamos a usted y todas y todos los mexicanos que, con valentía y lealtad, seguiremos caminando junto con nuestra Comandanta Suprema”, dijo.

