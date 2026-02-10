México, vulnerable ante Trump por caso Maduro

Donald Trump, presidente de EU, en conferencia de prensa en Washington el 6 de febrero de 2026.

México es un foco de atención permanente para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las acusaciones de Washington sobre los presuntos vínculos entre cárteles mexicanos y el régimen de Venezuela, en un contexto de presión para obtener “resultados tangibles” en el combate al fentanilo.

Así lo reportó el diario Financial Times (FT), cuya publicación se refirió a que la acusación del Departamento de Justicia de EU (DOJ por sus siglas en inglés) contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro contiene decenas de referencias a México, al señalar que algunos de los cárteles mexicanos más poderosos habrían colaborado con funcionarios venezolanos para traficar cocaína y lavar dinero.

“Las menciones a México son muy incómodas y lo ponen en una posición aún más vulnerable”, dijo Carlos Ramírez, de la consultora Integralia, entrevistado por el FT en la publicación donde agregó: “Ahora todo se usará en nuestra contra”.

El Dato: Financial Times destacó que fiscales de EU sostienen que figuras del régimen venezolano facilitaron canales diplomáticos a cárteles para repatriar ganancias ilícitas.

El periódico británico recordó que uno de los episodios más simbólicos ocurrió en 2006, cuando un avión DC-9 con 5.5 toneladas de cocaína aterrizó en Ciudad del Carmen, Campeche, presuntamente procedente de instalaciones vinculadas al gobierno venezolano.

Para los fiscales estadounidenses, ese caso ilustró la profundidad del involucramiento del régimen de Caracas en el narcotráfico, así como sus vínculos con organizaciones criminales mexicanas.

Según el FT, estas revelaciones complican la posición del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya enfrenta tensiones con Trump por rechazar reiteradamente su oferta de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles. Trump ha afirmado que grupos como el Cártel de Sinaloa “controlan” amplias zonas del país, una acusación que el Gobierno mexicano ha rechazado.

El diario también señaló que la acusación contra Nicolás Maduro revive señalamientos históricos sobre presuntos apoyos financieros de Caracas a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, acusaciones que, tanto el exmandatario mexicano como el Gobierno venezolano, han rechazado.

Analistas citados por el FT advierten que EU podría elevar la presión para que México entregue o investigue a políticos vinculados con Morena, presuntamente relacionados con redes criminales.

“Desafortunadamente, la evidencia de vínculos entre políticos cercanos a Morena y el narcotráfico es sustancial”, afirmó Mónica Serrano, académica del Colegio de México, en declaraciones al diario.

La captura de Nicolás Maduro no provocará cambios sustanciales en la dinámica del crimen organizado en México ni alterará las rutas del narcotráfico en la región, pero sí representa un reacomodo en la narrativa de poder de EU en América Latina con implicaciones para México.

Por otro lado, David Saucedo, analista en temas de seguridad, explicó que pese a la narrativa impulsada por Donald Trump sobre el presunto liderazgo de Maduro en el llamado Cártel de los Soles, no se observa una presencia relevante de mafias venezolanas en México.

“La dinámica criminal se mantiene con sucesores que garantizan la continuidad del negocio”, sostuvo, al añadir que EU no tiene control territorial efectivo sobre Venezuela, ya que no domina puertos, aeropuertos, carreteras ni instituciones clave, lo que limita su capacidad para modificar las rutas del narcotráfico.

Víctor Manuel Sánchez, experto en seguridad de la Universidad Autónoma de Coahuila, coincidió:“No implica que vaya a ser igual en México, pero sí mete una presión importante al gobierno de nuestro país y le da una mayor ventaja al de EU a la hora de negociar temas relacionados con seguridad como las extradiciones”.

CSP pide explicación por armas del ejército de EU

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pedirá a Estados Unidos explicar cómo es que armas destinadas a su ejército terminan en manos de cárteles mexicanos, como lo reportó este fin de semana el diario The New York Times.

En una publicación, el diario estadounidense aseguró que existe un vínculo entre el crimen organizado en México con Lake City Army Ammunition Plan (LCAAP, por sus siglas en inglés), que es la empresa encargada de la fabricación de municiones para las fuerzas armadas estadounidenses, y cuyas instalaciones se encuentran ubicada en el noreste de Independence, Missouri.

La mandataria comentó que por ahora se encuentran en el análisis de la información, para luego abordar el asunto con el gobierno de Donald Trump: “Estamos revisando el reporte para poder hablar con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas, que son de uso exclusivo del ejército de EU, estén entrando a México”.

El diario neoyorkino aseguró que las municiones identificadas en los ataques contra la población y autoridades mexicanas corresponden al calibre producido en una planta del ejército estadounidense.

Al describir un episodio violento ocurrido en el 30 de noviembre de 2019, en el municipio de Villa Unión, Coahuila, narran que algunos casquillos levantados tenían inscritas las iniciales “L.C”, siglas de la planta de armas de Lake City.

En lo que va de ambas administraciones, los gobiernos suscribieron un acuerdo de cooperación en seguridad para que, de este lado de la frontera, se emprendieran acciones que lleven al freno del trasiego de drogas que afectan a la población estadounidense, mientras que EU combatiría el comercio ilegal de armamento que fortalece a las agrupaciones criminales.

Al hablar de la cooperación binacional, la mandataria fue consultada sobre la detención de una mujer que presuntamente secuestraba a embarazadas, sobre lo cual aclaró que no hay operaciones conjuntas, sino sólo el intercambio de información.

“No, no recuerdo nada de eso. Y es muy importante: no hay operaciones conjuntas, no hay. Si acaso, hay información que se da por parte de una agencia de EU. Por cierto, no hay más permisos. Lo único que hay de permisos a agentes de las distintas agencias es la renovación: si alguien se va, entonces llega alguien que sustituye. Eso es muy importante, porque hace poco salió que no sé ‘qué agencia tenía históricamente más agentes en México que nunca antes’. No es cierto eso”, aseguró.