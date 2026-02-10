Nuevas inversiones en Yucatán

Relevante, nos comentan, la confirmación que han hecho el gobierno de Yucatán y Grupo San Francisco de Asís sobre la concreción de nuevas inversiones en la entidad este año. Y es que resulta que el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo un encuentro con el citado grupo empresarial yucateco, en el que se presentaron proyectos orientados a fortalecer el desarrollo económico. En ese catálogo de inversiones se consideran proyectos en los sectores industrial, de la construcción, del comercio, del desarrollo inmobiliario, de la venta de automóviles y de la operación de supermercados. Con lo anterior se prevé generar más de 230 empleos directos y 600 indirectos. Nos dicen que además de mandar un mensaje de confianza y certidumbre a la IP que apostará su capital, el gobernador afirmó que estos grandes proyectos no serían posibles sin el apoyo de la Presidenta Sheinbaum. Por su parte, los inversionistas celebraron que en Yucatán se pueda trabajar de la mano con el gobierno.