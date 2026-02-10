PT niega ruptura con Morena por la reforma electoral

De izq. a der.: Reginaldo Sandoval, Benjamín Robles, Geovanna Bañuelos, Rosa Icela Rodríguez y Alberto Anaya, el pasado 15 de enero.

La vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos, rechazó que exista una ruptura en el diálogo con el Gobierno federal en torno a la reforma electoral, y aseguró que las negociaciones continúan activas entre las fuerzas que integran el movimiento.

La legisladora afirmó que el PT mantiene su participación permanente en la mesa de trabajo junto con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el objetivo de construir una propuesta formal antes de que concluya el mes de febrero.

“No, no es verdad. Estamos instalados de manera permanente en una mesa de trabajo. Se van a reanudar los trabajos el día de mañana (hoy) a la una”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Marcha de la Lealtad

200 diputados se eligen por representación proporcional

Bañuelos de la Torre subrayó que existe voluntad política entre los partidos involucrados para avanzar en un acuerdo legislativo que pueda ser presentado públicamente en las próximas semanas.

“Celebramos que estemos la representación de los tres partidos políticos trabajando con muy buena voluntad para cumplir con la encomienda de que antes de que concluya febrero puedan conocer una propuesta formal”, agregó.

La vicecoordinadora de senadores del PT descartó cualquier quiebre con Morena y sostuvo que, aunque existen diferencias, ningún tema está cerrado dentro del debate legislativo.

“No, no hay ruptura ni habrá. Hay debate, por supuesto, hay puntos de vista diversos, es normal, es rico incluso”, expresó Bañuelos.

Añadió que el intercambio de posturas fortalece el proceso legislativo y permitirá construir una iniciativa con una visión más integral.

“Eso nos permitirá tener un producto legislativo que considere el interés de todas las fuerzas políticas; en principio, las de nuestro movimiento, pero que se someta, como debe ser, a la consideración de todas las fuerzas”, concluyó.

Sin embargo, versiones periodísticas apuntan a un nuevo impasse en las negociaciones. De acuerdo con fuentes involucradas en el proceso, citadas por diversas fuentes, el PT y el PVEM se habrían levantado de la mesa durante la última reunión privada realizada el viernes pasado, luego de que Morena rechazara mantener los espacios de representación proporcional.

Según los informes, ese día se tenía previsto firmar un acuerdo que conservaba los 200 diputados plurinominales y 32 senadores de representación proporcional, con la intención de enviar la propuesta a la Presidenta Claudia Sheinbaum para su posterior presentación ante el Congreso.

No obstante, en el encuentro —en el que participaron la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde— la dirigente guinda se opuso a mantener la figura de los plurinominales, al argumentar que la ciudadanía exige su eliminación o, en su caso, una reducción significativa.

Asimismo, habría planteado una disminución mayor al financiamiento público de los partidos políticos, lo que generó molestia entre el dirigente del PT, Alberto Anaya, y los líderes del PVEM en el Congreso, Carlos Puente y Manuel Velasco, quienes se retiraron de la negociación.