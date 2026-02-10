Que no es nepotismo

Que no, que no y que no, defiende una y otra vez el senador morenista Saúl Monreal sobre quienes le insisten también en que ir por la gubernatura de Zacatecas, para suceder a su hermano David Monreal, es nepotismo porque, más allá de cualquier opinión, no hace falta echarle tanto coco. Según lo que indica la Real Academia, el término refiere a la “utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad”. Para el menor de los Monreal, a quien hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum le ha hecho ver más de una vez que aquello que quiere hacer no se ve bien, la tesis del nepotismo se cae porque, según él, su hermano ni siquiera lo apoya, incluso abonó en su justificación que ahora que está tratando de reunir gente para que se sume a su estructura, varios de ellos funcionarios del gobierno zacatecano, recibieron la instrucción de David Monreal para que no le hagan caso. Algunos, dijo, que además son sus amigos, hasta le pidieron disculpas por no estar facultados para ayudarle en sus aspiraciones políticas. ¿Será?

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Grecia coincide con la Presidenta