Reportan avance de 14.2 millones de vacunas aplicadas contra sarampión

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), informó avances significativos en la aplicación de vacunas contra el sarampión, como parte del Programa de Vacunación Universal y de las estrategias de respuesta ante la detección de casos en el país.

De acuerdo con los registros de la plataforma SIS-CENSIA, del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026 se han aplicado a nivel nacional 14 millones 297 mil 330 dosis de vacunas contra el sarampión, lo que refleja el fortalecimiento de las acciones preventivas para proteger a la población.

Para 2026, el Gobierno de México adquirió 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales actualmente se cuenta con 23 millones 361 mil dosis disponibles para su aplicación. La Secretaría de Salud aseguró que continuará con la adquisición de vacunas suficientes para garantizar la cobertura y protección de la población objetivo.

💉 El día de hoy nos encontramos en varios puntos de la #CiudadDeMéxico vacunando contra el #Sarampión:



⭐ En #Coyoacán, en el Centro de Salud TIII Dr. Gustavo Rovirosa Pérez.

⭐ En la colonia Agrícola Oriental, al oriente de #Iztacalco, en el mercado Leandro Valle.



🏥 Puedes… pic.twitter.com/vNudmOEucP — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 9, 2026

La vacunación está dirigida prioritariamente a niñas y niños de 12 meses, quienes reciben la primera dosis de la vacuna SRP; a menores de 18 meses, para la segunda dosis; así como a niñas y niños de seis años, para el refuerzo correspondiente. Además, se aplica una dosis “cero” a menores de seis a 12 meses que habitan en zonas con brotes activos.

También se contempla la vacunación de personas menores de 49 años que no cuenten con un esquema completo o que no recuerden haber sido vacunadas, así como de jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en las entidades con mayor incidencia.

💉 ¡Vacúnate contra el sarampión!



👨‍👩‍👧‍👦 Protegerte también es proteger a quienes más quieres.



📍 En la Ciudad de México, contamos con centros de vacunación gratuitos.



📲 Escanea el código QR y ubica tu centro de vacunación más cercano.#Vacunación #Sarampión #YoMeVacuno… pic.twitter.com/vEeN7aOgoe — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 8, 2026

En estas acciones participa de manera coordinada todo el Sector Salud, bajo la conducción de la Secretaría de Salud, con la integración de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, en coordinación permanente con las 32 entidades federativas.

A este esfuerzo se suma el despliegue de Equipos de Respuesta Rápida, la realización de Semanas Nacionales de Vacunación, una campaña nacional de comunicación y el trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos internacionales.

La Secretaría de Salud reiteró que mantendrá el sarampión, como parte de las acciones para prevenir la transmisión del sarampión y proteger la salud de la población.

