Muere una persona por sarampión en CDMX; suman 28 decesos en el país

La Secretaría de Salud informó que, al corte del lunes, el número de fallecimientos por sarampión en México aumentó a 28, siendo el más reciente deceso un caso registrado en la Ciudad de México, el primero en la capital.

A través de su informe diario, la Secretaría de Salud destacó que, al corte de las 11:00 horas del lunes, el número de decesos pasó de 27 registrados en el anterior documento a 28.

Vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México. ı Foto: David Patricio / La Razón

El deceso que se sumó se registró en la Ciudad de México, que no aparecía hasta en el informe anterior, con corte a las 11:00 horas del viernes 6 de febrero, por lo que se presume que el fallecimiento ocurrió el fin de semana.

En el mismo sentido, el más reciente informe de sarampión en México muestra que el número total de contagios de la enfermedad, desde 2025, ha sido de ocho mil 889. De ellos, dos mil 467 casos se han registrado en lo que va de 2026.

🔴 La Secretaría de Salud confirmó una muerte más por sarampión; el deceso más reciente se registró en la Ciudad de México, con lo que ya suman 28 fallecimientos en el país.



La dependencia informó que se han registrado 8, 899 casos de la enfermedad a nivel nacional, 234 de ellos… pic.twitter.com/b1foUDV0x2 — Azucena Uresti (@azucenau) February 10, 2026

Sin embargo, a la citada fecha de corte, el número de casos probables de sarampión en territorio nacional asciende a seis mil 682.

Así, la entidad más afectada por esta enfermedad en 2026 es Jalisco, con un total de mil 432 casos confirmados de sarampión al 9 de febrero.

Le siguen Chiapas, con 250 casos confirmados, y Sinaloa, con 144.

Vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México. ı Foto: David Patricio / La Razón

La Ciudad de México cuenta con 138 casos de sarampión confirmados al citado corte. El deceso registrado se apuntó como parte de los casos de 2025 y no los de 2026, por lo que se presume que el paciente fallecido llevaba al menos dos meses hospitalizado.

Autoridades capitalinas no han dado más detalles de este fallecimiento, si bien han urgido a la ciudadanía a asistir a las campañas de vacunación instaladas en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Personal de salud inicia recorridos territoriales para aplicar dosis contra el sarampión en las 16 alcaldías. ı Foto: Gobierno CDMX

El fin de semana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el despliegue de un operativo territorial sin precedentes para inmunizar a la ciudadanía contra el sarampión, con el objetivo de adelantarse a posibles brotes.

La vacunación es la herramienta más poderosa para salvar vidas. Estamos ante una señal clara de alerta y la Ciudad de México responde con prevención, responsabilidad y acción inmediata Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno



Brugada Molina destacó que el operativo contempla mil 500 personas vacunadoras organizadas en 500 brigadas. Además, los 300 centros de salud de la Ciudad permanecen activos para aplicar el fármaco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am