Comisión de Marina del Senado aprueba ingreso de fuerzas estadounidenses a México

El Senado de México aprobó el ingreso de elementos del Equipo SEAL 2 de Estados Unidos

La Comisión de Marina aprobó por unanimidad, con 16 votos, la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso de elementos del Equipo SEAL 2 de Estados Unidos, quienes participarán en ejercicios de capacitación especializados del 15 de febrero al 16 de abril en instalaciones navales de Campeche.

La autorización permitirá que 19 elementos del Equipo SEAL 2 de la Marina de Guerra de Estados Unidos ingresen a territorio nacional para participar en el evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen.

Durante la sesión de la Comisión de Marina, la senadora Jesús Lucía Trasviña defendió la medida señalando que “no se trata de intervención, no se trata de cesión de soberanía, se trata de una cooperación estratégica bajo control del Estado mexicano”.

Agregó que “México es un país bioceánico. Nuestra seguridad marítima no es un asunto secundario, es un pilar de nuestra seguridad nacional”.

El programa de capacitación contempla tres fases especializadas: operaciones aeromóviles, terrestres y marítimas. Según el dictamen, el objetivo es fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas especiales de ambos países frente a amenazas asimétricas y consolidar los niveles de cooperación bilateral.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara enfatizó que “la atribución no es solo de formalidad, sino es un control político y constitucional que obliga a garantizar caso por caso, el respeto al orden jurídico interno, la seguridad nacional y la subordinación a la autoridad civil”.

Como parte de las modificaciones al dictamen, se aprobó por unanimidad incluir un artículo segundo que solicita a la titular del Ejecutivo Federal “instruya al secretario de Marina para que una vez que culmine el ejercicio de capacitación, presente esta soberanía dentro de los siguientes 30 días hábiles un informe sobre los resultados relativos a la participación de las Fuerzas Armadas en el territorio mexicano”.

El senador Enrique Vargas del Villar, quien propuso esta adición, subrayó que “lo que queremos en Acción Nacional es que le vaya bien a la presidenta, por supuesto. Que le vaya bien a la seguridad en México. Porque este México es de todos”.

El senador Rolando Zapata reconoció que en enero hubo una suspensión de una sesión programada para autorizar actividades similares, lo cual “generó notas, generó una serie de cosas porque de alguna manera pues hubo una interpretación, un mensaje del Estado mexicano”, aunque aclaró que la situación se está normalizando.

El dictamen aprobado será remitido a la Mesa Directiva del Senado para su trámite legislativo correspondiente, donde se espera sea ratificado en el pleno.

