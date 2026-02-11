FGJE confirma muerte del sobrino de El Mayo

Policías de investigación, al resguardar la camioneta en la que localizaron a Sergio Cázares el 8 de enero.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la muerte de Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de Ismael El Mayo Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), tras ser localizado el pasado domingo 8 de febrero en Culiacán. La víctima fue identificada por sus familiares directos el lunes 9 de febrero en las instalaciones de la Agencia de Homicidio Doloso y posteriormente su cuerpo les fue entregado.

De acuerdo con la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, el cuerpo de Cázares Zambada se encontraba en la cajuela de una camioneta tipo SUV gris, abandonada en el acotamiento de la carretera Culiacán-El Dorado, frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el sector Costa Rica de la ciudad.

El Dato: La FGJE de sinaloa mantiene abiertas las investigaciones por este asesinato de Sergio Cázares, pero no ha informado sobre personas detenidas ni el móvil del crimen.

“Se identificó el día de ayer por familiares directos de él, ahí en la Agencia de Homicidio Doloso. Se ubicó el cuerpo al interior de un vehículo en el sector de Costa Rica, ya fue entregado a su familia el día de ayer”, aseguró a medios de comunicación la fiscal estatal.

Al momento del hallazgo, el vehículo mostraba huellas de violencia, lo que llevó a que elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) acordonaran la zona y verificaran la presencia del cadáver.

Sergio Cázares era hijo de Águeda Zambada García, hermana de El Mayo, quien falleció en mayo de 2021 en Mazatlán debido a un presunto derrame cerebral. Su asesinato ocurre en un contexto de violencia constante en la entidad, marcada por disputas internas entre facciones del cártel, específicamente Los Chapitos y Los Mayos; luego de la fragmentación del grupo criminal el 7 de septiembre de 2024, tras la detención de Ismael El Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

15 kilogramos de cocaína le habrían decomisado a Sergio Cázares en abril de 2012

La trayectoria del sobrino de El Mayo incluye antecedentes judiciales. En abril de 2012, Cázares Zambada fue detenido en Tijuana, junto con su primo Omar Ismael Zambada, hijo de Jesús Reynaldo El Rey Zambada. Ambos fueron interceptados por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal, mientras circulaban en un vehículo en posesión de, al menos 15 kilogramos de cocaína. Durante la misma detención fueron detenidos Raúl “N” y Christian “N”, quienes fungían como escoltas de los familiares del exlíder del cártel.

Sergio Cázares había sido víctima de un atentado previo en febrero de 2017, cuando salía de un establecimiento nocturno en Culiacán. Su asesinato evidencia la persistente violencia que afecta al estado y refleja las tensiones entre las diferentes ramas del Cártel de Sinaloa, que continúa en operación con conflictos internos, pese a las detenciones de sus líderes históricos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre los responsables ni las líneas de investigación que se siguen respecto a este homicidio, aunque el contexto del crimen indica que podría estar relacionado con enfrentamientos internos dentro del grupo delictivo.

La confirmación oficial del asesinato fue dada a conocer a través de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, que enfatizó que la entrega del cuerpo a los familiares se realizó tras los procedimientos legales correspondientes.