‘Que no se meta donde no tiene que meterse’; Layda Sansores responde a Ricardo Monreal

Luego del que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal pidió a la gobernadora Layda Sansores no pelearse con los diputados de Campeche, la mandataria le pidió “no meterse y primero cuidar su chiquero”.

Layda Sansores también acuso a Ricardo Monreal de ser amigo y proteger al presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, luego de que no procediera su desafuero.

“Con todo respeto señor presidente de la Cámara de Diputados que me anda acusando que yo no debo entrometerme en el Poder Legislativo del Estado y que respete la división de poderes y yo digo que claro, me respete, yo soy Poder Ejecutivo y el Legislativo, que te tienes que meter conmigo Monreal, yo le pido que no se meta donde no tiene que meterse, que mejor primero cuide su chiquero y lo ponga en orden”, dijo.

La semana pasada Ricardo Monreal dijo que la ruptura entre los diputados locales con la gobernadora coloca a Morena en un plano de confrontación que afecta la unidad del partido y que afectan a la presidenta Claudia Sheinbaum.

🔥⚔️ Layda Sansores se lanza contra Monreal



La gobernadora @LaydaSansores respondió a @RicardoMonrealA y le pidió que no se meta con ella. Lo acusó de haber hablado mal de @Claudiashein en campaña y de mantener cercanía con @alitomorenoc y protegerlo. pic.twitter.com/bulfFes0LZ — Político MX (@politicomx) February 11, 2026

Luego de las declaraciones de la gobernadora, Monreal llamó a evitar divisiones dentro del partido.

“Morena ya tiene bastantes conflictos internos como para incendiar otro. Es momento de reflexión, no de provocación ni de incitación a la división. No vale la pena”, dijo.

Reitero el respeto hacia Layda Sansores, así como al poder Legislativo del estado, descartando cualquier clase de ruptura.

“Para que haya ruptura se necesitan dos y yo no le entro a eso”, insistió también que el movimiento de la cuarta transformación requiere unidad y cohesión, pues pleitos internos " no ayudan ni a la presidenta Claudia Sheinbaum, ni al movimiento, ni al país”.

🔴“No amerita ninguna respuesta, ya Morena tiene bastantes conflictos internos para incendiar otro”, reacciona Ricardo Monreal a Layda Sansores.



Esto luego de que la gobernadora de Campeche lo acusó de intervenir en los conflictos de Morena en ese estado. pic.twitter.com/pzMCprXwnM — Azucena Uresti (@azucenau) February 11, 2026

Con información de Quadratín

LMCT